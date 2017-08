Iniciaron un sumario administrativo por el incendio en la alcaidía

Lo confirmó el jefe de la alcaidía, Víctor Farci, quien indicó no entender la medida. "El personal policial actuó sin medir ningún tipo de consecuencias hasta llegando a arriesgar su propia vida", enfatizó.

En el día de hoy el perito de Gendarmería secuestró elementos en la alcaidía para poder avanzar en la investigación sobre el incendio que dejó cinco reclusas en delicado estado de salud. Al respecto, Victor Farci, jefe de la dependencia se refirió en Radio Del Mar sobre las hipótesis que se manejan: "lo dejo todo en manos de la Justicia, que son los que fueron convocados en primera instancia para que tomen las medidas. Se pretende que esté todo claro como para demostrar que se actuó con la premura necesaria para salvar la vida de las detenidas".

Cabe recordar que la causa que se ha iniciado la Fiscalía pretende descartar que el personal policial no haya incurrido en ningún tipo de delito por acción, omisión o negligencia. "Permanentemente este en el personal trabajó muy bien. Yo me puse a disposición de la justicia y de la superioridad", dijo al detallar que se está labrando un sumario administrativo.

"No entiendo la finalidad del sumario porque el personal policial actuó sin medir ningún tipo de consecuencias hasta llegando a arriesgar su propia vida. En estos momentos están levantando su ART para volver a trabajar y colaborar para lo que se necesite. Incluso el personal de otro turno se ha presentado a colaborar y reemplazar al que estaba afectado".

"Yo pongo las manos en el fuego por el personal que estuvo conmigo, no puedo decir nada malo de él", recalcó.

"Hoy estuvo personal de Gendarmería con Juan Carlos Caperochipi (fiscal jefe) y la doctora Camila Banfi (fiscal), y la defensora Lucía Pettinari, y realizaron una inspección en el pabellón femenino y se procedió al secuestro de elementos que contribuyen a la investigación, yo más no puedo decir porque no he participado", puntualizó.