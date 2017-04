Intentaron secuestrar a una nena de tres años de su casa

Una familia vivió un verdadero susto cuando un delincuente ingresó a su casa de la localidad bonaerense de Caseros e intentó secuestrar a una nena de 3 años.

"El viernes a las 12.30, Martina estaba en el living de casa y de golpe entró un hombre y se la llevó. Yo vi la puerta de entrada entreabierta y cuando salgo veo que el delincuente la tenía de la mano", contó Javier, papá de la nena, en declaraciones al canal de noticias C5N.

Fue entonces cuando el hombre increpó al intruso y éste le arrojó a la niña. "Martina me cayó en los brazos y lo empecé a correr. Los vecinos me ayudaron pero no pudimos detenerlo", relató.

En su escape, el delincuente arrojó una bolsa de madera donde se encontró un cuchillo, cables y cinta de embalar, por lo que los vecinos dedujeron que el objetivo del hombre era secuestrar a la criatura.

"Me asusté mucho, pensé que no volvía a ver a mi hija. Gracias a dios tuvimos un final feliz", manifestó Javier aún asustado por lo ocurrido el pasado viernes.