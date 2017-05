Inter FC se mide con Caamaño por la sexta fecha de la Zona de Honor 2

La comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde desde las 15 una nueva fecha del torneo Apertura 2017. En ese contexto, la actividad se disputará en el gimnasio municipal 1, como así también en las canchas 1 y 3 de cemento del complejo Huergo.

En el escenario de Aristóbulo del Valle y Viamonte, se medirán desde las 20:10 Inter FC y Transporte Caamaño en partido que corresponde a la sexta fecha de la Zona de Honor 2.

También se jugarán partidos de las categorías A2, A3, A4.

Mientras que en el Huergo, se jugarán partidos correspondientes a la octava fecha de las categorías B1, B2, B3, como así también de la B4.

Mañana, mientras tanto, la acción continuará en el municipal 1, como así también en el gimnasio de parquet del Huergo.

>Programa

Hoy en el gimnasio municipal 1

15:00 Vas x Más vs Los Ases; A2, 6ª fecha.

16:00 El Portu Futsal vs La Naranja Futal; A2, 7ª fecha.

16:50 Transportes Paredes vs Puerto Nuevo; A3, 7ª fecha.

17:40 Real Sur vs Deportivo DM/La Vecindad; A4, 7ª fecha.

18:30 Río Sur vs Jomar; A2, 7ª fecha.

19:20 Cepatacal vs Carnicería Kasandra; A3, 7ª fecha.

20:10 Inter FC vs Transporte Caamaño; Honor 2, 6ª fecha.

21:30 Sport Boys vs La Cumbre Futsal; A2, 8ª fecha.





Hoy en el complejo Huergo

(cancha de cemento)

Cancha 1 (8ª fecha)

15:00 San Viernes vs Ramone Stone; B1.

16:00 Deportivo La Amistad vs Puerto Argentino; B1.

16:50 Deportivo Nelson Godoy vs Branca; B1.

17:40 UOM Comodoro vs Sport Boys B; B1.

18:30 La Unión Futsal vs Los Pibes; B1.

19:20 Aldaba Futsal vs Futuros del Fuchs; B3.

20:10 Bric SRL Futsal vs Casino Club; B3.

21:00 El Progreso vs Acumuladores Austral; B3.

21:50 26 de Setiembre vs Donatello Gourment; B3.

22:40 Lyon vs Deportivo Fénix; B3.





Cancha 3 (8ª fecha)

15:00 CFC vs Club Astra; B2.

16:00 Patagonia Sur vs Los Guachones; B2.

16:50 Futsalero vs Imperial; B2.

17:40 Carnicería Malvinas Sur vs Neumáticos del Sur; B2.

18:30 Gesta de Malvinas vs Los Santos; B2.

19:20 Juventus FC vs Rotisería Jamemu; B4.

20:10 Belgrano Nuevo vs Asociación Juana Sosa; B4.

21:00 Mutual UOCRA vs Atleti Futsal; B4.

21:50 5Control vs Parrilla El Búlgaro; B4.

22:40 Fuerte Apache vs 15 de Diciembre; B4.





Nota: El Lobito viaja por lo que quedó pendiente su partido con Alar Sur.

Malandras FC le gana los puntos a Callejeros.

Vargas SRL tiene fecha libre.

Pendiente A2: Río Sur vs Los Ases; 8ª fecha.

Pendiente A3: Marbar vs Deportivo Las Latas, Panadería San Cayetano vs Auto Líder y Parma FC vs Manantiales FC.