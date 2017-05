Intiman a constructoras a que cumplan los plazos de ejecución

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, cuestionó hoy algunas de las empresas que están ejecutando obras públicas y advirtió que los esfuerzos realizados por el gobierno provincial para pagar a las firmas "no se condice con el nivel de ejecución, hay lentitud, y vamos a tener una reunión por ello".

"Hemos hecho un esfuerzo muy grande y de una situación absolutamente irregular al 10 de diciembre de 2015, que tenía que ver con deudas de hasta 8 y 10 meses con las empresas constructoras, llegamos hoy a que los pagos se realizan en 40 días, 50 días o 60 días", precisó Das Neves.

Das Neves indicó que "hay una diferencia que no se condice con el nivel de ejecución, hay lentitud, y vamos a tener una reunión, porque estamos viendo obra por obra, y aquella empresa que no esté cumpliendo con los plazos va a ser bajada de los registros, sea quien sea".

"Porque nosotros hemos cumplido, haciendo un esfuerzo muy grande porque queremos que la obra pública funcione. Pero acá no hay lugar para ningún vivito, el que no invierte. El que cobra pero no va al ritmo de obra ni toma los empleados que tiene que tomar, afuera del registro", concluyó.