Intoxicó a varios vecinos con pastillas fumigadoras

"Estas casas están todas conectadas por el entretecho. Y el vecino puso unas pastillas para matar garrapatas. Mis hijos tuvieron vómitos, tengo hijos de 2, de 6 y 8 años. Vinieron los bomberos y abrieron las puertas y sacaron las pastillas", contó Antonio a El Patagónico, sobre lo sucedido el lunes por la noche en la calle 554 al 2200.

Alrededor de doce personas, habitantes de la cuadra se intoxicaron como consecuencia de seis pastillas fumigadoras que un vecino había colocado en una vivienda que pretendía desinfectar antes de instalarse con su familia.

"Yo tengo mi nena de tres años y no me puedo quedar acá porque no podés respirar, encima que la tengo complicada con tos. No pudimos venir a dormir acá. Nos tuvimos que ir a dormir a otro lado", contó Víctor, otro de los damnificados.

Ayer los vecinos estaban indignados por lo que habían pasado en la noche del lunes. Todo era desconcierto, el gas tóxico de las pastillas los atacó de manera sigilosa.

"Empecé a sentir olor fuerte y me comenzó a picar todo. Había olor a plástico quemado, me pongo los lentes y seguía viendo borroso, se sentía olor a quemado. Salgo y me fijo en el techo, cuando abrí el entretecho salía un humo negro" contó Cristian, otro de los afectados.

Pensó que el humo provenía de un incendio. Incluso fueron varios los vecinos que salieron a la calle a preguntarse de dónde llegaba ese humo. Pero cuando la Policía llegó al lugar, ingresó junto a Bomberos a una casa que tenía aspecto de estar abandonada y allí pudieron comprobar que se trataba de pastillas fumigadoras.

"Se dieron cuenta que habían puesto unas seis pastillas, se había hecho una nube tóxica", graficó Cristian. En el lugar también trabajó personal de Defensa Civil, además de la Seccional Sexta y Bomberos Voluntarios del Destacamento 1.