Intriga, suspenso y erotismo en "La fragilidad de los cuerpos"

La ficción se estrenará hoy a las 22:30 por El Trece y la temporada completa estará disponible un día más tarde en el sistema "on demand" de Cablevisión Flow.

"En 'La fragilidad de los cuerpos' hay un alto contenido erótico", advirtió Germán Palacios, protagonista de la miniserie que marca un nuevo enlace de producción de contenidos entre El Trece, Pol-Ka y la cadena internacional TNT, al que se agrega por primera vez el cable operador Cablevisión.

La miniserie tiene como punto central la intensa relación que encarnarán Germán Palacios (un maquinista atormentado) y Eva De Dominici, quien, como periodista, investiga casos de corrupción.

"A mí lo que me preocupaba es que ella se sintiera cómoda para poder hacer cosas delante de 60 personas. Cuando llegó el primer día, nos sentimos a gusto y protegidos por Miguel (Cohan, el director). Él no quería ni ser procaz ni mostrar carne", explicó Palacios a Télam y otros medios de prensa acerca de la tensión sexual presente en la trama.

El actor que saltó a la fama con "Tumberos" interpreta a Lucio, un maquinista atormentado al cual Verónica (De Dominci) acude para intentar resolver el supuesto suicidio de otro trabajador ferroviario.

"Mi personaje -señaló la ex 'Patito Feo'- es una persona que ama lo que hace, que quiere buscar la verdad y demostrar que tiene talento y, además, es periodista. No fue mi foco la profesión. Es una actividad más. No quiero actuar de periodista o médico".

La novel actriz, que agradeció la "generosidad" de sus compañeros de rodaje, indicó que su personaje, que viene de una familia acomodada, "descubre algo oscuro y no tiene miedo de enfrentarse a eso, al punto de que va a arriesgar su vida" para resolver la investigación.

Del otro lado, Lucio "es un tipo sufrido y dolido", indicó Palacios, a la vez que caracterizó a los maquinistas como "gente parca, que convive con fantasmas, que no lo dejan ser".

"No duermen -continuó- y tienen disfunsiones alimenticias y sexuales. Lucio es un ser tomado, eso lo ensombrece. (...) Además de conocer la parte ordinaria, me interesaba hacer hincapié en el estrés post traumático, y puse el acento ahí".

El actor que interpreta a un fotógrafo en "Los últimos", ópera prima de Nicolás Puenzo a estrenarse a fin de año, comentó que éste "es un papel alejado" a todo lo que hizo, y que para armar al mismo no sólo consiguió libros de psiaquitría y literatura al respecto, sino que, además, se contactó con un trabajador ferroviario para conocer el ambiente de los trenes de cerca.





LA CORRUPCION

DE FONDO

Más allá de la apasionada relación entre los dos personajes, enredada por el papel de Juan Manuel Gil Navarro, en la piel de un antiguo novio de la periodista, para la actriz de 22 años el centro de la historia se la lleva la corrupción entorno a la vida de unos chicos marginados.

Según lo que se vio en el trailer, los menores viven en la calle y se la rebuscan como pueden para sobrevivir, atrapados por una corruptela que involucra a la policía.

"Se respeta mucho de la novela (homónima de Sergio Olguín). El pilar son los chicos, la gravedad de jugar con chicos marginados. Eso es lo que Verónica investiga", señaló De Dominici, a la vez que sostuvo que ese hecho "toca de cerca a Verónica porque más que nunca quiere sacar la verdad".

Al margen de la historia, esta producción repone la sociedad entre El Trece, Pol-Ka y la cadena internacional TNT (que el año pasado confluyeron para hacer "Signos"), sumando por primera vez al cable operador Cablevisión, empresa que se puso como objetivo producir al menos dos series por año.