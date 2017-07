El Patagónico | Santa Cruz | CRISIS ECONOMICA - 13 julio 2017 Inútil mediación de Nación para solucionar las crisis Las calles de Río Gallegos y Caleta Olivia volvieron a convertirse ayer en los principales escenarios de protestas de trabajadores estatales. Los docentes repudiaron haber sido desalojados del edificio de Consejo de Educación y por los descuentos en sus haberes de julio, Por su parte, judiciales y afilados a ATE siguen indignados porque no los convocan a paritarias y cobran sus salarios con demoras.

Las nuevas movilizaciones impulsadas por todos los gremios nucleados en la Mesa de Unidad Sindical (MUS), reflejaron una vez más el caos laboral e institucional que persiste en la administración pública de Santa Cruz, el cual se transfiere al ámbito económico y social del resto de la comunidad.

Tanto docentes como judiciales y afiliados a ATE que se desempeñan en varias reparticiones mantienen medidas de fuerza, y en el caso de los últimos no solo no cobraron el aguinaldo sino que tiene los salarios más bajos (un promedio de 11.700 pesos) y en lo que va de 2017 el gremio nunca fue convocado a mesa de paritarias.

En Río Gallegos los manifestantes llegaron hasta la explanada de la Casa de Gobierno y luego se dirigieron hasta la sede del Consejo Provincial de Educación (CPE), donde en la madrugada del martes policías de la División Infantería desalojaron, con orden judicial y de manera pacífica, a un grupo de manifestantes que durante seis días habían tomado esa dependencia.

Debido a que la orden judicial devino de una denuncia de las autoridades del CPE, la dirigencia de la ADOSAC hizo alusión a una medida de "neto corte represivo" hacia la clase trabajadora por parte del Frente Para la Victoria y calificó de "payasesca" la actitud asumida por la presidente de la cartera educativa, María Cecilia Velázquez, quien se refugió en el edificio y no aportó ninguna solución para resolver el conflicto.

Vale recordar que la toma del edificio estuvo principalmente motivada por los descuentos de haberes que se hicieron tanto a docentes que acatan el paro como a aquellos que no estaban plegados a la medida de fuerza y la indignación se potenció porque el gobierno nacional había enviado los fondos para cancelar todos los sueldos.

En Caleta Olivia, la movilización se inició y finalizó en la plazoleta del Gorosito donde hubo varios oradores y en ese marco también se dio lectura a un documento de la filial local de ADOSAC donde se señala que a los reclamos del sector docente el gobierno responde con "agravios, chicanas, represión y denuncias".

Destaca además que "el gobierno afirma que quiere diálogo, pero cuando se abre una mesa de negociación la presidenta del CPE se atrinchera formando una barricada paritaria y se niega a participar de una negociación crucial", en clara alusión a la reunión que se hizo el martes en Buenos Aires.



SIN DEFINICIONES CONCRETAS



Ese encuentro, convocado por autoridades nacionales, contó con la presencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n); el ministro de Educación, Esteban Bullrich Ocampo, y quien lo sucederá en los próximos días, Andrés Finocchiaro, además de otros funcionarios. En representación de la provincia concurrió la ministra secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez, junto a la secretaria Legal y Técnica, Matilde Morales, y la secretaria de Coordinación Administrativa del CPE, Ninnette Milostic, mientras que Pedro Cormack (ADOSAC) y Raúl Robles (AMET) lideraron al grupo de dirigentes gremiales, que a su vez fueron acompañados por referentes de CTERA. En el transcurso de las deliberaciones se habló de la posibilidad de que el Ministerio de Educación de la Nación otorgara un nuevo aporte económico para incrementar el salario de los docentes santacruceños a partir de la creación de un fondo especial.

Nación también estaría de acuerdo en que suspendan las vacaciones de invierno para recuperar días de clases perdidos en no pocas escuelas por el extenso conflicto, pero en definitiva se acordó que todo se resolverá en otra reunión acordada para el 17 de julio.

Al respecto, ADOSAC hizo saber que "no se planteó en ningún momento qué porcentaje de aumento podría ofrecerse. Los gremios repetimos los planteos que realizamos paritaria tras paritaria y dejamos claro que las propuestas deben ser concretas".

