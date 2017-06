El Patagónico | País/Mundo | TECNOLOGIA - 12 junio 2017 Invertirán us$ 15 millones para cambiar la tecnología de los cajeros automáticos Red Link y Banelco, las empresas que operan las redes de cajeros automáticos en la Argentina, iniciaron este año el proceso de modernizar sus unidades, con la incorporación de una tecnología que asemeja su uso con el de una aplicación para teléfonos celulares. Representará una inversión final mínima de 15 millones de dólares en un plazo de tres años.

"Estamos trabajando con algunos bancos que tienen un plan para incorporar estos nuevos cajeros, que básicamente aportan simplicidad al momento de operar del usuario, unifican la imagen de todas las unidades, y hacen que la navegación sea mucho más sencilla", explicó a Télam, el gerente de Red Link, Jorge Larravide,

La compañía acaba de inaugurar al público sus primeros tres cajeros con tecnología Multivendor en pleno microcentro porteño, en Florida y Santa Fe, y hay otra unidad en funcionamiento en el Banco de Córdoba, en la capital de esa provincia.

Mientras, Banelco pondrá a disposición del público su primer cajero con las mismas características en una sucursal porteña del banco HSBC.

"El nuevo software está pensado para que la experiencia de operar un cajero sea similar a manejar una aplicación para celular. Se trata de una navegación más sencilla, con menos cambios de pantallas pero más opciones y un funcionamiento más intuitivo", indicó a Télam, la gerente de Banelco, Valeria Melchior.

Larravide precisó que Red Link prevé poner en funcionamiento este año unos 820 cajeros, el 10% de su parque total".

Melchior indicó: "Banelco contempla hacerlos con otros 700, también el 10% de su red".

La ejecutiva precisó: "la actualización de cada cajero cuesta US$ 600", con lo cual, este año, entre ambas empresas invertirán como mínimo US$ 912.000.

Para actualizar la totalidad de la red, de 15.200 cajeros, se requieran US$ 9,12 millones.

De todos modos, la gerente de Producto de Banelco puntualizó: "la inversión en cada cajero depende del grado de actualización que el mismo posea".

Si se trata de un cajero moderno y solo hay que incorporar el programa para convertirlo en Multivendor, la inversión es de US$ 600 por cada uno; si es preciso actualizar su sistema operativo, la inversión es algo mayor; y si el cajero es viejo, de los cuales hay unos 500 en el mercado, directamente se debe reemplazar por uno nuevo que cuesta entre US$ 12.000 y US$ 25.000, cifra que puede llegar a los US$ 30.000 en el caso de las unidades recicladoras, que son las que se encuentran en las estaciones de servicio.

Esto significa que en este caso habrá una inversión adicional, como mínimo, de US$ 6 millones.

A la hora de marcar las diferencias entre los cajeros actuales y los que los reemplazarán, Larravide puntualizó: "un cajero tradicionalmente tiene ocho teclas a los costados para seleccionar un menú", y señaló: "en una pantalla táctil, como la que tienen los Mutlivendor, se pueden dibujar botones y agregar imágenes".

Destacó: "uno de los cambios sumamente interesante es que reconoce si uno habitualmente saca un importe de dinero", y añadió que "cuando uno entra al cajero, además de tener la opción de elegir el importe, estará preseleccionada la última operación, de manera de ahorrar tiempo, ya que registra en la memoria las acciones más habituales".

Mientras, Melchior subrayó: "a partir de julio comenzará el proceso de instalación de los ajeros a través de los bancos", y estimó que "la migración más grande será el año que viene".

"La previsión es que en un par de años sean todos los bancos los que operen con estos cajeros", indicó la ejecutiva de Banelco.



