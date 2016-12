El Patagónico | Policiales - 20 diciembre 2016 Investigan a dos hombres por robar partes de un motor de auto Andrés Cabbibo y Federico Sandoval fueron imputados en libertad como presuntos autores del delito de hurto agravado.

Ingresaron a la planta municipal y fueron sorprendidos cuando desarmaban el motor de un VW Polo. Tenían la intención de sustraer diversas piezas y la justicia dejó libres a los sospechosos.

El frustrado robo se registró el pasado jueves a las 12 Planta Cementera Municipal, donde depositan vehículos secuestrados por el juzgado municipal de Sarmiento. Según detalló la fiscal Laura Castagno durante la audiencia de control de detención realizada al día siguiente Andrés Cabbibo (26) y Federico Sandoval (23) accedieron al lugar con fines de robo.

Los hombres desarmaban el motor de un Volkswagen Polo Classic para extraer determinados y costosos repuestos. La policía fue alertada de la actitud sospechosa de las personas y fueron aprehendidos en el interior del predio.

En ese marco la acusadora pidió que se declare legal la detención y se proceda a la identificación de los detenidos en las oficinas del Ministerio Publico Fiscal. Calificó el ilícito como hurto agravado por ser cometido en lugar de acceso público en grado de tentativa.

Castagno solicitó un plazo de cuatro meses para concluir con la investigación y no peticionó medidas de coerción. Propuso que los imputados no se acerquen a la Planta Cementera ubicada en el barrio Progreso.

Por su parte, los defensores Sebastián Balochi (asistió a Cabbibo) y Miguel Moyano (representó a Sandoval) no formularon objeciones a los requerimientos fiscales.

El magistrado Daniel Pérez resolvió declarar legal la detención y formalizar la investigación preparatoria de juicio contra los acusados. De esa forma, los sospechosos recuperaron la libertad.





