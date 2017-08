El Patagónico | Regionales - 04 agosto 2017 Invitan a las Jornadas de eficiencia y sustentabilidad en yacimientos maduros El 16 y 17 de agosto tendrán lugar en esta ciudad las 20ª Jornadas de Técnicas para incrementar la eficiencia y la sustentabilidad en yacimientos maduros.

Habrá exposiciones de profesionales del sector. Se busca la mejora en las tareas diarias. El desarrollo será de jornada completa.

En épocas donde la situación petrolera sigue siendo escenario de búsqueda de efectividad, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas continúa trabajando en la mejora continua dentro de la industria. Por eso se delineó en estos encuentros apuntar a la eficiencia y la sustentabilidad en las tareas diarias en los yacimientos.

Conrado Bonfiglioli, gerente de la Seccional Sur del IAPG, indicó que el temario es muy detallado, y se han presentado más de 50 sinopsis de trabajos de distintos puntos del país, como Neuquén y Mendoza además de los regionales, lo que marca el interés para dar conocer cómo se trabaja en la actualidad.

Cabe acotar que no necesariamente se trata de trabajos exitosos, sino de las experiencias que se han llevado adelante y que permiten, aún en resultados negativos, conocer la mejor manera de encarar las tareas y que no se cometan en todo caso los mismos errores.

"En este marco es importante hacer conocer los avances y nuevas experiencias en la industria del petróleo y gas y su relación con incrementar la eficiencia en la producción", señaló Bonfiglioli.

Además de los trabajos que serán expuestos en charlas y posters, se realizará una conferencia de apertura a cargo de un importante referente del sector.

"Como son numerosos los trabajos a presentar –acotó Bonfiglioli–, se dispondrán de dos salas que estarán en actividades simultáneas el segundo día de las Jornadas".

Las Jornadas contarán con la presencia de Daniel Rayan, director técnico del Instituto, como así también de directivos de las distintas operadoras y empresas de servicios.

Además de especialistas de la industria, se contará con la presencia de alumnos de la UNPSJB (Facultad de Ingeniería y de Ciencias Naturales), al igual que del CERET y de la Escuela del Petróleo.

Como es tradicional en estos encuentros, se tratará de generar el debate y el aprendizaje luego de cada exposición, tratando de compartir las experiencias exitosas y también las que no han obtenido los resultados esperados.

Entre los principales temas a exponer se encuentran: perforación e intervención de pozos, desarrollo y evaluación integrada de yacimientos, reservorios, recuperación secundaria, producción y gestión.

