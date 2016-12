El Patagónico | Regionales - 13 diciembre 2016 Invitó a Cimadevilla a recorrer la provincia y priorizar los intereses de los chubutenses

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, invitó ayer públicamente al ex senador nacional de la UCR, Mario Cimadevilla, a concurrir -cuando se termine la obra- a la inauguración de la sucursal del Banco del Chubut en Paso de Indios "ya que él quería tirarlo todo con una motoniveladora", dijo.

Das Neves le pidió ayer al actual titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, que recorra la provincia y en concreto le sugirió que "venga a Paso de Indios y vea que tenemos agua, y que por eso tenemos verde", apuntó.

"Salvo pavadas, Cimadevilla no hizo nada por Chubut, ni los radicales lo quieren", afirmó.

En ese tono, el gobernador recordó que muy poca gente votó en la reciente interna radical y ante la consulta, colocó a Cimadevilla en el lote de los dirigentes que no priorizan los intereses de Chubut.

"Primero se tienen que poner de acuerdo en si son de Cambiemos o de la UCR, pero incluso antes que eso tienen que ser chubutenses. Deben representar a los intereses de Chubut, porque si no no van a llegar nunca más al poder. Ellos dicen una cosa y luego hacen otra, y solo para quedar bien con el Presidente y tener un carguito al que no llegan con la boleta", acotó.

De manera inmediata recordó que el espacio político que orienta "ganó las últimas siete elecciones" en Chubut y enumeró que ello sucedió "en el 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015, porque en nuestro espacio defendemos a la gente y la gente lo sabe".

Aclaró: "la pelea la vamos a seguir dando, pero no solamente para Chubut sino para toda la Patagonia. Porque ya hay otros gobernadores que tienen algunos temores. O nos paramos o nos pasan por arriba", expresó Das Neves.

