El Patagónico | Deportes - 08 enero 2017 Iván Calfú: "el cambio al club le ha hecho muy bien" El defensor de Huracán, que ayer completó la tercera semana de pretemporada junto a sus compañeros, confiesa que el grupo se siente contenido por la dirigencia que asumió en agosto de 2016. "Ya no se hacen locuras como antes, cosas como traer 14 refuerzos. Ahora hay tres o cuatro refuerzos de categoría y se están acoplando bien", remarcó. El "Globo" se prepara para la Copa Argentina, el torneo Federal B y el certamen local.

El plantel de Huracán, que tiene como primer objetivo el clásico con Jorge Newbery del 22 de enero, por la Copa Argentina, ayer cerró su tercera semana de pretemporada en su predio del barrio Industrial.

En la jornada sabatina se trabajó sólo en horario matutino, pero luego del descanso de hoy, a partir de mañana volverá el doble turno, a las 9:00 y a las 16:00.

El lateral izquierdo y referente del "Globo", Iván Calfú, habló con El Patagónico sobre el presente del grupo, el cuerpo técnico y la dirigencia, haciendo hincapié en que los cambios han sido para mejor en la institución.

"Vamos bien. Al 'Gato' (el director técnico Jorge Montesino) ya lo conocíamos porque en el último torneo había trabajado con el 'Topo' (el ex DT Marcelo Márquez), así que los trabajos son los mismos que veníamos realizando", comentó.

La diferencia con el anterior proceso, es que actualmente el plantel cuenta con una preparación física más aceitada. "Lo único que cambió es que ahora tenemos 'profe', Walter Carrizo. Se está haciendo hincapié en eso, en la parte física, que es lo que nos faltó la temporada pasada", reconoció.

Respecto de los cambios, Calfú destacó que la entidad del barrio Industrial ha mejorado a partir del segundo semestre del año pasado, cuando Cristian Cancellieri asumió como presidente en agosto de 2016.

"Hoy estamos bien. El cambio al club le ha hecho muy bien, tanto en el cuerpo técnico como en la comisión directiva. En todo momento están con nosotros, los chicos vienen laburando bien. Los dirigentes están laburando bien, porque ya no se hacen locuras como antes, cosas como traer 14 refuerzos. Ahora hay tres o cuatro refuerzos de categoría y se están acoplando bien", remarcó.

Sobre los refuerzos, señaló: "Llegaron (Marcos) Rilo y (José) Chacón, de la CAI; Milton Blanco, de Boxing de Río Gallegos; y se sumó un central por izquierda que viene de Olavarría".

Asimismo, adelantó que la dirigencia irá por un marcador por izquierda que se sume de manera temporal, teniendo en cuenta que Calfú, por cuestiones personales, no podrá estar para el clásico por la Copa Argentina.

"Al parecer van a traer un lateral por izquierda, un chico de la CAI, porque yo no voy a poder jugar contra Newbery por la Copa Argentina. La idea es sumarlo solamente para la Copa Argentina", aclaró.

