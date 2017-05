Ivovich y su hermano fueron detenidos tras incidente con abogadas y jubiladas

Caleta Olivia (agencia)La jueza de instrucción Marcela Quintana, quien ordenó que los detuvieran, les imputó el delito de "lesiones y amenazas" y hoy les tomaría declaración indagatoria.Los Ivovich tuvieron que ser trasladados en medio de un fuerte operativo policial desde las instalaciones industriales ubicadas en el barrio Evita que habían sido bloqueadas por centenares de manifestantes luego de los confusos y violentos incidentes registrados en ese mismo lugar.Hasta avanzada la tarde de ayer el gobierno no había emitido ningún comunicado oficial sobre este delicado tema que tuvo trascendencia nacional y si bien trascendió que el titular de la Caja de Previsión Social (CPS) presentaría una contradenuncia, por ahora solo se conocen las versiones de una de las abogadas y de las dos mujeres que integran la agrupación "Jubilados Unidos", Patricia Soto y Sandra Gordillo.Estas últimas relataron a medios periodísticos que ellas acompañaban a las asesoras letradas del nucleamiento de pasivos estatales, Claudia Guerra y Marta Dávila, al momento se presentarse en el sitio donde se encontraba el presidente de la CPS para notificarlo de un recurso de amparo para que se pague a jubilados que cobran entre 120 y 200 mil pesos mensuales.Dijeron que ello molestó al ex ministro de Economía y a su hermano, conocido como "Pato", quienes tras una discusión, agredieron a las abogadas y como ellas (las jubiladas) trataron de defenderlas, también fueron zamarreadas y golpeadas.Por su parte, luego de retirarse de la Comisaría Sexta, donde radicó su denuncia, la abogada Dávila afirmó que el incidente fue "una vorágine de agresión espantosa. Yo lo que hacía era tratar de controlar y pararlos. A mí no me pegaron, pero a la doctora Guerra sí".MARCHAS Y REPUDIOSComo consecuencia de estos serios incidentes, ayer se produjeron marchas y expresiones de repudio hacia el funcionario y su hermano en diferentes localidades, las más relevantes en Río Gallegos y Caleta Olivia. En esta última ciudad anoche, en la tradicional marcha de los miércoles, se anexaron pancartas exigiendo la renuncia del presidente de la CPS y su procesamiento por los delitos que le imputan.En la capital provincial, mientras tanto, trabajadores estatales que pertenecen a gremios adheridos a la CTA Autónoma y a Mesa de Unidad Sindical, junto a referentes de "Jubilados Unidos", protagonizaron por la mañana una fuerte protesta frente a la Jefatura de la Policía provincial con idéntico objetivo.El Partido Obrero (PO) también reclamó "la destitución, juicio y castigo", acusando a los hermanos Ivovich de "personajes violentos" y de integrar "un régimen acostumbrado a la impunidad" , en tanto que la dirigencia del Frente Renovador de Santa Cruz sostuvo que "nuevamente nuestra sociedad es víctima y espectadora de hechos de violencia por parte del gobierno de Alicia Kirchner".Por su parte, la dirigencia de APROSA (profesionales de la salud) manifestó que "en lugar de repartir golpes de puños y patadas", los funcionarios provinciales deberían "dar respuestas y contención social a los habitantes, que en este momento no la están pasando bien".A todo esto la Diócesis de Río Gallegos emitió un comunicado de prensa a través del cual reclamó que "se garantice el derecho a una convivencia pacífica, íntegra y libre de violencia física y psicológica".Al mismo tiempo, solicitó "que prime el diálogo para poder encontrar una salida a la grave situación que viven los jubilados y los demás activos provinciales que no están cobrando su sueldo en los tiempos previstos por la ley".