Jairo y Baglietto se presentan por primera vez juntos en Comodoro

Por primera y única vez en un show en conjunto, Jairo y Juan Carlos Baglietto se presentarán en Comodoro Rivadavia. Los populares cantantes se encuentran realizando la gira "Historia con voz", donde recorren en más de dos horas sus clásicos y canciones de otros artísticas como Atahualpa Yupanqui, la dupla Falú-Dávalos y Sui Generis, entre otros."Cuando", "Los poetas no se rinden jamás", "Ferroviario", "El tempano", "Tonadas de un viejo amor", "La noche de año nuevo", "Indio Toba" y "Palabras para Julia", son algunas de las canciones que ofrecerán los artistas el domingo a las 21 en el Teatro María Auxiliadora. Las entradas pueden adquirirse en Don José Hogar y en www.cdmticket.com.ar.La gira comenzó en marzo cuando Jairo y Baglietto se presentaron en Santa Fe con entradas agotadas y continuó en abril en Córdoba donde el artista cordobés señaló: "fue un show muy energizante que te predispone para estar bien despierto y reflexionar acerca de las canciones que cantamos".Consultado acerca del armado del repertorio, Jairo manifestó: "no nos importaba que cada canción fuera de determinada época, sino que nos permitiera armar un espectáculo coherente que nos obligó a 15 días de ensayos de 8 a 9 horas".La gira de "Historia con voz" continuará mañana en el Teatro Verdi de Trelew y luego de su actuación del domingo en Comodoro Rivadavia, se presentarán el jueves 22 en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.Un día más tarde, los artistas estarán en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca para volver a la Patagonia con dos conciertos en el Teatro Español de Neuquén que se desarrollarán el sábado 24 y domingo 25 de este mes.Luego de ese intenso tour, los artistas anticiparon el regreso de la dupla a Rosario y a Córdoba en julio y agosto.Hay que recordar en la capital cordobesa se desarrolló uno de los conciertos más icónicos de los músicos donde lograron reunir alrededor de 3 mil espectadores en el Quality Espacio, por lo que tuvieron que programar una nueva presentación.Olavarría y Mar del Plata no fueron la excepción, a sala llena en la primera y entradas agotadas en la segunda, con nueva función para el 19 de agosto. También se presentaron a sala llena en Mendoza y con entradas agotadas en San Juan.