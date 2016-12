"Jano" Calderón: "no soy un narco; sólo un tranza adicto"

Caleta Olivia (agencia)





La medida cautelar de la juez Marta Yáñez también comprende a tres de los hijos de Alejandro Calderón: Jonathan, Cristian y César (estos dos últimos suboficiales en actividad de la Policía provincial) y a un amigo de la familia, Tomás Moreno.

Todos ellos quedaron detenidos el 19 de noviembre en el marco del allanamiento que realizó personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, delegación Comodoro Rivadavia, en una casa de varias dependencias ubicada en la calle San Julián del barrio Miramar de Caleta Olivia, donde se secuestró alrededor de un kilo y medio de cocaína de máxima pureza diseminada en pequeños envoltorios denominados "tizas".

"Jano", quien venía desempeñándose como empleado municipal y era dirigente del mencionado club deportivo, redactó la nota el 8 de diciembre; es decir al día siguiente que le dictaron la preventiva, pero recién la posteó en su face el 10, probablemente desde su nuevo sitio de detención: la alcaidía policial de Pico Truncado.





ARREPENTIDO

"Me decido a escribir –expresó- para pedir disculpas a mis suegros, a mi esposa, a todos mis hijos, nietos, compadres, ahijada, a mis hermanas y hermanos Marcelo y Bobi, de corazón, a los abuelos de Candi y Tomás Moreno; a todos los jugadores y comisión directiva del club Estrella Norte, a mis familiares, amigos y nueras".

A continuación dijo que "les pido a todos mil disculpas por haberlos decepcionado con el error que cometí y no sé cómo revertirlo. Con esto no estoy pidiendo que me tengan lástima; sólo que sepan entender mi adicción a las drogas hace varios años que no me dejó escuchar a la gran mujer que todavía está a mi lado y sé que sufre este calvario que causé a mis hijos, familiares y amigos... solo sé que estoy en el mar, pero la voy a remar hasta el final".

Más adelante señala que espera "que la sociedad no margine a mis hijos por un error que yo cometí, el cual voy a buscar la forma de revertirlo".

Luego reprocha a aquellos que hicieron "leña del árbol caído y se tomaron el tiempo de escribir estupideces en el Facebook y redes sociales", asegurando que "yo no soy narco; soy simplemente un tranza adicto".

Como pretendida enseñanza, destaca que "todos los peces grandes siempre quedan afuera" y "los giles como yo quedamos pegados", por lo cual reiteró su arrepentimiento "por el daño que pude haber causado", para finalmente rematar su mensaje diciendo que "a buen entendedor, pocas palabras", sin dar mayores precisiones.