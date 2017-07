El Patagónico | Deportes - 08 julio 2017 Janson y Nervo son las prioridades de Lanús

El delantero de Tigre Lucas Ezequiel Janson y el zaguero central de Huracán de Parque Patricios Hugo Martín Nervo son las prioridades para Lanús en materia de refuerzos, de acuerdo con el pedido del DT Jorge Almirón, dijeron ayer fuentes de la institución.

Los directivos "'granates" ya iniciaron las negociaciones por Janson, de 22 años, y también por el defensor, de 26, que son complejas de concretar pero no imposibles, según confiaron a Télam los informantes.

Paralelamente, los dirigentes buscarán un marcador lateral izquierdo para tener reemplazo de Nicolás Pasquini, frente a la lesión de Maximiliano Velázquez.

A la vez, Lanús tiene la intención de no desprenderse de ningún jugador base del equipo hasta diciembre para cumplir con el objetivo de llegar a lo más alto posible de la Copa Libertadores de América, por lo que fueron rechazadas ofertas que llegaron por Lautaro Acosta, Iván Marcone y Marcelo Herrera, con el consentimiento de los propios jugadores.

Almirón renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2018 y lo firmó antes de viajar a Bolivia para el compromiso con The Strongest, con la salvedad de una cláusula por la que lo puede rescindir a fin del corriente año en caso de recibir un ofrecimiento superior.

El plantel regresó anoche de La Paz, donde el jueves obtuvo un destacado empate 1-1 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Hasta el lunes 17 tendrá vacaciones y ese día regresará al trabajo en el Polideportivo con miras a la revancha con el conjunto boliviano, programada para el martes 8 de agosto a las 19:15, en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Además del mediocampista Agustín Pelletieri, al que no se le renovó su contrato, dejaron el equipo los delanteros Hernán Toledo y Ciro Rius, cuyos respectivos préstamos vencieron el pasado viernes 30 de junio.

Toledo regresó a la Fiorentina de Italia, que a su vez lo cedió a préstamo a Las Palmas de España, y Rius retornó a Defensa y Justicia.

El delantero Marcos Astina, que estaba a préstamo en Sarmiento de Junín, fue nuevamente prestado al Atlético San Luis, de San Luis Potosí, que milita en la segunda división de México.

De los jugadores retornados al club, el único que será tenido en cuenta por Almirón será el volante central Gabriel Ramírez, de 22 años, de convincente rendimiento en Quilmes.





Fuente: