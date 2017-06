Jara o Peruzzi es la única duda en Boca para visitar a Aldosivi

El "Mellizo" Guillermo dispuso ayer una práctica de fútbol informal en espacios reducidos en Casa Amarilla, pero no dio ningún indicio para develar la duda sobre el sector derecho de la defensa.

La presencia de Leonardo Jara o Gino Peruzzi en el sector derecho de la defensa, es la única duda que aún no despejó el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, para visitar el próximo sábado a las 17 a Aldosivi, en Mar del Plata, por la 28va. fecha del torneo de fútbol de Primera División, que lo tiene como líder con cuatro puntos de ventaja sobre River Plate.

Jara, ex Estudiantes de La Plata, jugó un muy buen partido frente a Independiente (3-0) en la jornada anterior, aunque Peruzzi, el ex Vélez Sarsfield y habitual titular, no estuvo ante el conjunto de Avellaneda por estar suspendido.

El "Mellizo" Guillermo dispuso ayer una práctica de fútbol informal en espacios reducidos en Casa Amarilla, pero no dio ningún indicio para develar la duda. Así, con el zaguero central Fernando Tobio (no hizo fútbol) y el volante ofensivo Ricardo Centurión (estuvo en el reducido) restablecidos de una pubalgia y un desgarro en el aductor derecho, respectivamente, sólo resta saber quién ocupará el lateral derecho.

Boca, en síntesis, formaría con Agustín Rossi; Jara o Peruzzi, Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Centurión. Si juega Centurión, quien volvería al banco de suplentes sería Oscar "Junior" Benítez.

La práctica de hoy comenzó a las 9.30, fue abierta para la prensa a partir de las 10.45 y finalizó a las 11.30 con la presencia del presidente del club, Daniel Angelici.

El titular de Boca arribó a las 10, saludó a los jugadores y luego mantuvo una extensa charla con el entrenador, en la recta final del torneo.

En la cancha, Guillermo armó dos equipos, mezclados y sin posiciones fijas, pero sin Tobio (trotó alrededor del campo de juego) por precaución y con Centurión, quien se movió con absoluta normalidad.

Rossi, Walter Bou, Nazareno Solís, Jara, Pérez, Magallán, Fernando Zuqui, Santiago Vergini, Agustín Almendra y Centurión jugaron con las pecheras naranjas.

En tanto, con las azules lo hicieron Axel Werner; Peruzzi, Julián Chiccó, Agustín Heredia, Gago, Pavón, Benedetto, Junior Benítez, Silva y Gonzalo Maroni.

Además, el arquero Guillermo Sara, ya recuperado de su lesión, trabajó a la par de Ramiro Martínez y volverá a atajar en la Reserva, seguramente el miércoles 21, frente a OIimpo en Bahía Blanca, pero todavía es una incógnita si el equipo que dirige Rolando Schiavi se medirá con Aldosivi el próximo sábado en Mar del Plata antes del encuentro de Primera División.

La semana de Boca continuará de la siguiente manera: hoy, mañana y jueves el plantel se entrenará a puertas cerradas desde las 9.30 en Casa Amarilla.

Mañana posiblemente dos jugadores dialogarán con la prensa y el jueves Guillermo Barros Schelotto brindará una conferencia de prensa. El viernes, en tanto, los jugadores almorzarán en el club y por la tarde viajarán rumbo a Mar del Plata, donde se alojarán en el hotel Sheraton.

Boca, líder del torneo con 56 puntos, cuatro más que River (52), visitará el sábado a las 17 a Aldosivi, en Mar del Plata.