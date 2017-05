Javier Bardem reveló por qué no estaba seguro de estar en pareja con Penélope Cruz

Javier Bardem y Penélope Cruz se enamoraron en el rodaje de "Vicky, Cristina, Barcelona", en 2008, y a partir de ahí están juntos y ya tiene dos hijos, Leonardo (de 6 años) y Luna (de 3).

Sin embargo, parece que el actor español tuvo muchas dudas antes de ponerse en pareja con la reconocida actriz.

En una entrevista con la revista GQ, el protagonista de Escobar, contó por primera vez cómo fueron aquellos primeros años y los miedos que tuvo que superar: "Penélope tiene mucha energía. Había escenas en las que discutíamos, y me lanzaba platos y cosas así. Y yo no podía evitar preguntarme: '¿De verdad quiero meterme en algo así?'. Ella tiene lo que a mí me gusta llamar 'sangre apasionada'. Siente verdadera pasión por todo", contó.

