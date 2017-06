Javier Pinola y Germán Lux ya se sumaron a River

El defensor Javier Pinola y el arquero Germán Lux trabajaron ayer por primera vez en River Plate en el entrenamiento que el plantel realizó en el predio de Ezeiza, mientras el entrenador Marcelo Gallardo aguarda por una nueva incorporación, el delantero Ignacio Scocco.

Pinola, procedente de Rosario Central, y Lux, quien jugó la última temporada en La Coruña de España, se entrenaron a la par de sus nuevos compañeros en el River Camp, con trabajos físicos y tácticos dispuestos por el cuerpo técnico que encabeza el "Muñeco" Gallardo.

La mira de River está puesta en la Copa Libertadores, de cara al compromiso del martes 4 de julio cuando visite a Guaraní de Paraguay en la ida de los octavos de final.

Para ese partido, Gallardo dispondría de Pinola como titular, en lugar de Lucas Martínez Quarta, quien fue suspendido de manera provisional por Conmebol, junto con el uruguayo Camilo Mayada, por resultados adversos en el control antidopaje durante la fase de grupos.

Por su parte, Lux, quien surgió de las divisiones juveniles del club, peleará el puesto con Augusto Batalla, que continúa bajo la lupa del entrenador y los hinchas a raíz de los errores cometidos en los clásicos ante San Lorenzo y Racing Club.

El defensor Jonatan Maidana se entrenó de manera diferenciada para llegar a punto en lo físico ante Guaraní. Ante Aldosivi de Mar del Plata, por la 29° fecha, el zaguero surgido en el club Los Andes sufrió una distensión grado uno en el cuádriceps derecho y llegaría con lo justo ante el equipo paraguayo.

En tanto, Gallardo aguarda por una resolución sobre la incorporación de Scocco, quien disputaría esta noche su último partido en Newell's Old Boys ante Godoy Cruz de Mendoza, en el cierre del torneo local.

Scocco, de 32 años, también es pretendido por Independiente, pero su destino estaría en River por deseo del propio jugador, quien figuró en los planes de Gallardo en las temporadas pasadas. En caso de concretarse su pase, el DT "millonario" evaluará su condición física y lo elegiría como reemplazante de Sebastián Driussi quien fue transferido al Zenit de Rusia.

El delantero Carlos Auzqui, por su parte, está cerca del alta médica luego de la lesión muscular que sufrió el 16 de junio y es otra opción que Gallardo evalúa como sustituto de Driussi.

En materia de incorporaciones, el mediocampista Enzo Pérez, cuyo pase pertenece a Valencia de España, prosigue como prioridad, en tanto surgió Maximiliano Rodríguez, de Newell's Old Boys, como opción si no se concreta la operación por el ex Estudiantes La Plata.





EL RESPALDO

DE D'ONOFRIO

Por su parte, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, afirmó ayer en radio La Red que pone "las manos en el fuego" por el cuerpo médico, técnico y los jugadores a propósito de los resultados adversos en el control antidopaje en los casos de Martínez Quarta y Mayada quienes ya efectuaron su descargo en la sede de Conmebol, en Paraguay.

"Los jugadores estaban quebrados en la Conmebol porque no sabían qué hacían ahí, con algo que no entienden y no saben qué pasó. Se dijeron muchas barbaridades y si usamos el sentido común nadie poder querer sacar ventaja en un partido donde ya estás clasificado, es una locura. Jugamos muchos partidos internacionales en este tiempo, usamos el mismo complemento vitamínico hace tiempo; no entendemos qué pasa", dijo D'Onofrio.

El titular de River explicó también que la adquisición de Pinola le costó al club más de lo estipulado por la cláusula de rescisión. "Hubo 500.000 dólares más por el pase y nos hicimos cargo de una deuda de Central con el jugador por un millón de dólares", explicó.

Por último, D'Onofrio se refirió a la desvinculación de Driussi quien hizo lugar a la cláusula de rescisión para continuar en su carrera en Zenit de Rusia.

"Me dolió que se haya ido, pero hay que terminar con estas cuestiones. Si está en el contrato, el jugador puede hacerse cargo de eso, había una cláusula. Hicimos todo lo posible para que no se vaya pero está en todo su derecho. Es un caballero, no se le puede reprochar nada y si está en el contrato, está bien", sostuvo el titular del club de Núñez.

El próximo compromiso de River Plate será el martes 4 de julio cuando enfrente como visitante a Guaraní de Paraguay, en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido revancha será el martes 8 de agosto en el estadio Monumental.