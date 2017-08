Jazmín Rutherford y Tommy Carbajal dejaron su huella en el circuito de San Luis

El último fin de semana se disputó en el autódromo de San Luis la primera edición de la Copa de las Federaciones con la participación del equipo de Chubut-Santa Cruz que en esta oportunidad estuvo integrado Jonathan Montenegro y Christian Burgos (MX1), Juan Rutherford (MX2) y Martín Anglesio (MX3), junto a Tomás Brazao (85cc A), Facundo Díaz (85cc B) y Tomás Carbajal (65cc A). El equipo femenino estuvo integrado por Jazmín Rutherford y Melany Hellman que participaron del FMX Nacional. El delegado del Team fue Jorge Bucemo, representante de Chubut – Santa Cruz.

Más allá de que no iban en busca de un resultado, el equipo chubutense tuvo actuaciones destacables como la de "Tommy" Carbajal quien fue protagonista desde la primera salida a pista el día viernes. El sábado se presentó ventoso y al pequeño piloto le costó un poco la adaptación a un circuito muy técnico, pero clasificó 5º. Tuvo la posibilidad de probar con la 85 A y B, pero no arriesgó. A su vez, el domingo mejoró su performance y en la primera manga terminó segundo. Para la segunda prueba se mantuvo en los tiempos, y recién sobre el final logró pasar al primero, logrando una excelente actuación más allá de que por motivos de sumatoria de las tres categorías que conforman la Junior (85cc A y B más 65cc), no quedó en la primera posición.

Por su parte, Jazmín Rutherford ganó la fecha del FMX B. La representante de Chubut terminó segunda en la primera prueba y terminó adelante en la segunda manga, logrando primera ubicación en la clasificación general. A su vez, Mellany Hellman quedó 4º en la primera y 5º en la segunda tanda.

Entre los pilotos mayores, Jonathan Montenegro tuvo un inconveniente con el motor el sábado al finalizar los ensayos, y se tuvo que trabajar mucho en la máquina del ex campeón que no pudo clasificar y recién pudo volver a escena en las pruebas de tanques llenos el domingo, y pudo correr las dos mangas. Juan Rutherford sufrió una caída el sábado y acuso dolores en la muñeca y en la cadera.

En el Team también tuvo una buena presentación Tomás Brazao. El joven piloto que se prepara para defender la cima en el MX del Norte participó de la categoría 85cc y se ubicó sexto en la primera manga y quinto en la segunda, demostrando que está en un gran nivel.