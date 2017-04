El Patagónico | Autos y Motos - 29 abril 2017 Jeep Renegade Sport Plus AT se lanza en Argentina Buenas noticias para los entusiastas de las SUV compactas: Jeep por fin lanzó la versión automática de la Renegade en su versión Sport Plus, una de las características más solicitadas por los interesados en el segmento (al punto que la Honda HR-V ni siquiera ofrece versiones manuales) y que no sólo llega con novedades sino también con una rebaja en los precios de las versiones Sport en torno al 10%.

Esta versión con caja automática de 6ta manufacturada por la empresa japonesa Aisin AW, solamente difiere con la versión Sport Plus con su combinación de caja manual de 5ta con el 1.8L nafta, en el uso de unas levas al volante, dejando intacto el resto del equipamiento.

Es así como la gama de la Renegade ahora queda compuesta por la versión Sport como entrada de gama, seguida por Sport Plus Manual, la nueva Sport Plus Automática (todas con motor 1.8L nafta de 128 CV) y por último en el tope de la gama la versión Longitude, con su 2.4L nafta de 184 CV y caja automática de 9na. Más adelante se espera también el ingreso de la versión Trailhawk, con todo el triperío de la FIAT Toro, esto quiere decir que vendrá con un 2.0L TurDiésel 170 CV, caja automática de 9na y tracción 4×4.

