Jennifer Dahlgren será desde hoy la argentina con más mundiales

La porteña Jennifer Dahlgren, récord sudamericano en lanzamiento de martillo, se transformará hoy, en Londres, Inglaterra, en la argentina con mayor cantidad de participaciones en Mundiales de mayores de atletismo, en tanto que el mendocino Leandro París debutará en un torneo ecuménico en 800 llanos, en la segunda jornada del torneo, que finalizará el domingo 13 de agosto.

Dahlgren, la última argentina clasificada a Londres (el 26 de julio pasado) y que accedió al Mundial al quedar en el puesto 30 del ránking mundial (entraban al torneo de Londres las mejores 32), disputará su séptimo torneo ecuménico consecutivo de mayores y así superará al lanzador santafesino Juan Cerra (6).

"Estoy contenta de estar acá, después de lo que costó la clasificación. Mañana espero hacer un buen Mundial. La preparación que hice fue buena", le expresó Dahlgren a Télam desde Londres.

La atleta, de 32 años y líder del ránking sudamericano con 73,74, del 10 de abril de 2010 en Buenos Aires, disputó los mundiales de mayores de Helsinski 2005; Osaka 2007; Berlín 2009, Daegú 2011, Moscú 2013 y Beijing 2015.

La atleta, líder del ránking sudamericano con 73,74, del 10 de abril de 2010 en Buenos Aires y que tiene como mejor marca del año 70,18 del 22 de abril, integrará el grupo clasificatorio B (desde las 8:05 de nuestro país) y en caso de acceder a la final la disputará el lunes.

Dahlgren, quien ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, accedió al Mundial al quedar en el puesto 30 del ránking mundial (entraban al torneo de Londres las mejores 32).

Dahlgren disputó los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016; ganó la presea de plata en los Juegos Odesur de Santiago de Chile, en 2014 y conquistó tres veces el campeonato Sudamericano de mayores: Cali, Colombia, 2005; Tunja, Colombia, 2006; y Buenos Aires 2011.

El mes pasado, Dahlgren ganó la medalla de plata en la 50ma. edición del Campeonato Sudamericano de mayores, de Asunción, Paraguay, con 66,17 metros.

Por su parte, París, de 22 años y radicado en la localidad de El Volcán en San Luis, donde estudia educación física, debutará en un Mundial de mayores en su serie de 800 metros desde las 8,45 de nuestro país. (la semifinal será el 6 de agosto a las 17:15 y la final el 8, a las 17:35).

París, ganador de la medalla de oro en la 50ma edición del Campeonato Sudamericano de mayores, de Asunción, Paraguay, de junio pasado, que le brindó la clasificación al Mundial, tiene como mejor marca de su carrera 1m47s18/100, que obtuvo en el Campeonato Iberoamericano de Río de Janeiro 2016.

"Tuve una buena preparación, con buenos resultados en los entrenamientos. Me gustaría ser mi propio oponente. Ganarme a mí mismo y bajar mis marcas personales. Con eso, clasificar a la siguiente ronda, que sería muy importante. Me siento muy bien para competir, me siento fuerte", le admitió a Télam desde Londres el atleta mendocino.