Jerónimo García asumirá el martes como jefe de ministros El próximo martes, Jerónimo García asumirá como nuevo ministro Coordinador de Gabinete. Será el tercero en esta gestión de Mario Das Neves. Antes, el actual presidente del bloque pedirá licencia en la Legislatura, donde la bancada oficialista se quedará con un diputado menos, ya que los suplentes asumen solo en caso de renuncias.

El actual presidente del bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos (ChST), Jerónimo García, jurará el próximo martes como nuevo ministro Coordinador de Gabinete de provincia, en reemplazo del renunciante Alberto Gilardino.

La asunción de García, que se producirá luego de la sesión de la Legislatura en la que se aprobará su licencia, fue confirmada ayer por el también diputado provincial de Chubut Somos Todos, Roddy Ingram, quien se perfila como el futuro conductor de la bancada oficialista.

En diálogo con Radio Del Mar, Ingram confirmó ayer el adelanto de El Patagónico respecto de la decisión del gobernador Mario Das Neves de designar al ex secretario de Trabajo en el lugar que hasta el sábado ocupó Alberto Gilardino.

"Se están ajustando los detalles pero es un hecho: Jerónimo García será el nuevo ministro Coordinador de Gabinete. Si bien todavía estamos analizando alternativas, todo parece indicar que en la sesión del martes se aprobará la licencia y así todo estará encaminado para que asuma en lugar de Gilardino", indicó Ingram.

El diputado oriundo de Comodoro -pero que hoy vive en Playa Unión- se perfila para ser el reemplazante de García como presidente del bloque. Además, confirmó que al ser un pedido de licencia ChST no podrá promover la asunción del diputado suplente, algo que obligará a la bancada a "porotear, como en el truco, antes de cada votación".

Actualmente con Jerónimo García, el bloque de Chubut Somos Todos está integrado por 8 diputados, número que se reducirá a 7 con la salida del actual conductor y pieza clave para obtener, en varias votaciones, el acompañamiento de legisladores de otros partidos. No obstante, en las últimas votaciones hay seis diputados que llegaron en la boleta del Frente Para la Victoria pero que votan junto a ellos: Florencia Papaiani, Leandro Espinosa y Javier Cunha (mackarthystas); Sergio Brúscoli (dipierrista); Carlos Gómez ("avilista") y Alfredo Di Filippo ("difilippista"). En total son 13, la mitad de la Cámara que quedaría. Los restantes son 10 peronistas y 3 macristas.



Ingram se mostró confiado en el rol que cumplirá en su nuevo puesto García, con quien conversó ayer y que le garantizó que "buscará generar un mayor diálogo. Esperemos que la oposición entienda en la situación en que se encuentra la provincia y deje de plantear y buscar pelea por cualquier cosa".

En ese sentido, el diputado oficialista fue crítico para con el titular de la bancada de la Alianza Cambiemos, Eduardo Conde, quien planteó la necesidad de que la Legislatura discuta el estado de salud del gobernador Mario Das Neves para resolver si puede seguir en funciones o debe pedir una licencia.

"Eso que dijo Conde es realmente de mala leche. Todos saben que el gobernador se está recuperando, que llevará su tiempo, pero si reasumió es porque está en condiciones. Este no es un tema para hacer política; es lamentable lo que dijo el diputado de Cambiemos", afirmó.

Ingram también desestimó la denuncia que por eventuales sobreprecios en materiales comprados para atender las demandas del temporal de Comodoro, realizó parte del bloque del PJ-FPV y que involucra a colaboradores de los ministerios de Familia y Coordinación de Gabinete.

"No conozco la documentación porque así como llegó a la Legislatura se presentó ante la justicia y está bien que eso haya ocurrido. El Estado es querellante porque quiere saber qué fue lo que pasó, pero si me guió por lo que salió en los medios, todo puede aclararse rápidamente", dijo.

En ese sentido, tras ponderar el trabajo de la ministro Leticia Huichaqueo, el diputado oficialista señaló que "el agua no se compró en Comodoro porque no había y era necesario traerla de otro lado. Los sobreprecios lamentablemente existieron porque los que remarcaron fueron los comerciantes".

En el mismo tono, Ingram recordó que "no sólo Comodoro estaba en emergencia y en consecuencia hay cosas, como los fardos de alfalfa, que no se compraron para Comodoro sino para la meseta".





