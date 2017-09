Jerónimo García confía en que la madurez política primará sobre el momento político

El diputado provincial Jerónimo García aseguró ayer que confía en que en la sesión del martes su pedido de licencia cuente con el aval de la Legislatura , paso indispensable para asumir como nuevo ministro Coordinador de la provincia, en reemplazo del renunciante Alberto Gilardino.“Tenemos confianza por lo que hemos hablado con los diputados por estas horas y por algunas declaraciones de apoyo, como la de los intendentes Carlos Linares, Ricardo Sastre y Adrián Maderna. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero apuntamos a que la madurez política esté por encima de la cuestión electoral”, apuntó.Para obtener la autorización para asumir como ministro Coordinador, el pedido de licencia debe recibir al menos el apoyo de 14 de los 27 diputados, si es que hay asistencia perfecta. La bancada de Chubut Somos Todos, que conduce el propio García, cuenta con 8 legisladores (además de García están Adrián López, Roddy Ingram, Alejandro Albaini, Mario Mansilla Alejandra Johnson Táccari, María Cristina De Luca y Zulema Andén), y puede sumar a los tres del Frente de Agrupaciones Peronistas (Florencia Papaiani de Mac Karthy, Leandro Espinosa y Javier Cunha) y los 2 de Convergencia (Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli). Además está Carlos Gómez, quien si bien llegó en la boleta del FPV responde a Jorge Avila, presidente de Petrominera y, por ende, empleado del Gobierno provincial.El voto 14, si es que García se abstiene, estaría asegurado con la declaración efectuada por Viviana Navarro del PJ-FpV. Por estas horas, la exconcejal se debate entre la lealtad a su bloque o a su histórico referente: Néstor Di Pierro, otro empleado de Mario Das Neves al ser director de YPF en representación de la Provincia.El apoyo a la licencia también fue explicitado por el intendente Carlos Linares, que tiene su influencia en parte de la bancada opositora, como David González y Cecilia Torres Otarola, por ejemplo.En consecuencia, los 7 “históricos” del FPV que podrían oponerse son Javier Touriñan, Blas Meza Evans, Gabriela Dufour, José María Grazzini, Estela Hernández, Alejandra Marcilla y Gustavo Fita.La Cámara se completa con los 3 legisladores de la Alianza Cambiemos, que podrían dar quórum si hace falta y después retirarse: Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni y Jacqueline Caminoa."NO PUEDODECIR QUE NO"En diálogo con Radio Del Mar, García destacó ayer el apoyo público del intendente de Comodoro y dijo que lo mismo hicieron los jefes comunales de Puerto Madryn y Trelew, Ricardo Sastre y Adrián Maderna. “Me pone orgulloso, pero no a título personal, sino porque creo que se está entendiendo la grave situación en la que se encuentra la provincia, y la necesidad de salir de la misma entre todos”, observó.Ante la consulta, el legislador reconoció que para él hubiera sido más cómodo continuar en la Legislatura, donde lleva 6 años, y “donde se trabaja de otra manera, con más tiempo para el análisis, la lectura y demás. El Ejecutivo es gestión las 24 horas de los 7 días de la semana y Coordinación, además, es verdaderamente la silla eléctrica”.Peso a ello, García dijo que en cuanto le fue ofrecido el cargo por el gobernador Mario Das Neves, no lo dudó. “¿Cómo le voy a decir que no a un hombre como Mario, que está dejando todo con la provincia? ¿Con qué cara y argumentos yo puedo negarme a un pedido de estas características y del gobernador?”, se preguntó, para contestarse que “de ninguna manera podía rechazar el ofrecimiento que implica sacrificio pero que no deja de ser un honor”.RECONDUCIR RELACIONESEn este contexto García consideró que, más allá de la crítica situación económica que atraviesa la provincia, "se puede salir si trabajamos todos juntos. Uno entiende que en momentos electorales como los que estamos viviendo nos mostramos los dientes, pero luego de que esto acabe hay que trabajar todos juntos. Creo que lo podemos hacer".En ese sentido, el posible futuro ministro Coordinador adelantó que, como ya lo hizo con los intendentes de Gaiman y Río Mayo, seguirá hablando con cada uno de los jefes comunales, incluido claro está Carlos Linares, con quien dijo trabajará para reencarrilar la relación que muchas veces tiene momentos de enfrentamiento con el gobierno provincial.“Leí algunas declaraciones sobre mi designación que me muestran que hay un entendimiento. Vamos a trabajar, como particularmente he hecho siempre, a través del diálogo. Vamos a trabajar en eso con Linares y todos porque también hay mucho que arreglar y reconducir con el gobierno nacional, donde la relación es buena pero hay veces en que carecemos de interlocutores”, concluyó.