Jerónimo García solicitó la licencia en la Legislatura

Hoy el diputado Jerónimo García remitió el texto solicitando la licencia en la Legislatura que le permita asumir como ministro Coordinador de Gabinete. El mismo, fechado en Rawson el día 13 de Septiembre de 2017, está dirigido al vicegobernador Marciano Arcioni, quien preside el Poder Legislativo:

"Me dirijo a Ud. a fin de informarle y por su intermedio, informar a la Honorable Cámara, que he sido invitado a formar parte del equipo de trabajo del Poder Ejecutivo, motivo por el cual me veré impedido de cumplir con mis obligaciones y responsabilidades como Diputado Provincial.

Por lo expuesto, solicito por su intermedio a la Honorable Cámara, me conceda licencia con el objetivo de poder desempeñar funciones ad-honorem en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial.

Sin otro particular, lo saludo atentamente".

Cabe recordar que el actual presidente del bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos (ChST), Jerónimo García, jurará el próximo martes como nuevo ministro Coordinador de Gabinete de provincia, en reemplazo del renunciante Alberto Gilardino. Antes que eso, en sesión la Legislatura deberá aprobar su licencia.