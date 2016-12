El Patagónico | Deportes - 12 diciembre 2016 Jesús Cuellar resignó el título Pluma AMB El argentino cayó por puntos y en fallo mayoritario ante el mexicano Abner Mares en un combate que se llevó a cabo la noche del sábado. El triunfo del azteca fue legítimo y justo.

El argentino Jesús Cuellar resignó la noche del sábado el título de la división Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al ser derrotado en 12 rounds, con decisión mayoritaria, por el mexicano Abner Mares, en un combate que se disputó en el Galen Center de Los Angeles.

El jurado estadounidense falló la pelea con los siguientes guarismos: 116-111 (Dave Moretti) y 117-110 (Max DeLuc) a favor de Mares, mientras que Kermit Bayles vio ganar a Cuellar por 115-112.

El triunfo de Mares fue legítimo y justo en una pelea que no tuvo a ninguno de los dos púgiles en el nivel boxístico esperado de acuerdo con sus pergaminos.

En los primeros asaltos, el combate fue intenso y de dominio alternado, con Mares más inteligente para caminar el cuadrilátero, apostar al contraataque y a sacar provecho de los errores del zurdo Cuellar, que intentó cuando pudo hacer prevalecer su pegada pero nunca consiguió conmover al escurridizo mexicano.

Mares hizo prevalecer en el momento oportuno del pleito su mayor experiencia y sacó la ventaja necesaria para asegurarse la victoria, en especial en el undécimo asalto cuando derribó al argentino con un directo de derecha a la pera. Cuellar cayó de espalda pero de inmediato se levantó.

La pelea tuvo también una clave en los rincones porque el entrenador californiano Robert García le brindó al mexicano la información suficiente para imponerse sobre el argentino, a quien dirigió cuando obtuvo el título interino pluma AMB en 2013.

"Mares hizo lo de siempre, empezó a correr desde el comienzo. Lo tendría que haber apretado más de entrada", reconoció Cuellar, entrenado desde hace unos meses por el estadounidense Freddie Roach.

"La pelea era pareja hasta el round que me tiró. Igualmente a Mares lo considero un gran boxeador por eso quise pelear con él. Merezco una revancha", señaló el bonaerense.

En tanto Mares comentó: "La buena disciplina que me indicó mi técnico Robert García la puse en práctica en el ring y tuvo su fruto. Es muy importante la función de la esquina".

"Tengo mucho para dar todavía. El cuerpo me dirá cuando tengo que dejar. Hay mucho Mares todavía", sentenció el púgil mexicano, de 31 años, que obtuvo su cuarta corona mundial tras haber conquistado en el pasado el cinturón Gallo de la FIB y Supergallo y Pluma del CMB.

El púgil de José C. Paz, tras esta derrota, quedó con un récord de 28 triunfos (21 ko) y dos reveses. Había conquistado el cinturón interino pluma de la AMB en la ciudad de Verona, estado de Nueva York, cuando venció por decisión unánime al dominicano Claudio Marrero, el 23 de agosto de 2013.

Mares, por su parte, elevó su historial a 30 peleas ganadas (15 ko), dos reveses y un empate.

Además, en la cartelera de Los Angeles, en un choque entre estadounidenses, el invicto campeón Superwelter de la FIB, Jermall Charlo, derrotó por nocáut en el quinto asalto a Julian Williams.

