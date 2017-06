¿Jimena Barón apura a del Potro?: "Quiero tener más hijos"

Jimena Barón (30) se animó a dar una entrevista íntima en la que habló por primera vez en profundidad de su relación con Juan Martín del Potro (29), con quien vive un intenso amor después de la tormenta que pasó con su ex, Daniel Osvaldo.

"Por primera vez estoy viviendo un amor en paz. Juan tiene mucha paz y yo también, me estoy descubriendo en un nuevo espacio de calma. Es una buena elección saber que se puede estar en paz con alguien. Sabía que existía pero no era mi caso. De alguna manera siento que llegué a esta relación por todo lo que viví antes", confesó la actriz sobre su presente con el tenista.

También destacó que desde que está con del Potro, su familia le dice que "volvió a ser ella" y halagó a su novio: "Juan saca lo mejor de mí. Es un tipazo, el sello de la bondad. ¿Quién no querría estar con un hombre así?".

Jimena, además, habló de los viajes por competiciones que tiene el tenista y de cómo se maneja ella para poder acompañarlo sin tener que dejar su carrera de actriz y cantante. "Juan viaja muchísimo y yo me organizo para acompañarlo, pero también tengo compromisos que son inamovibles. Por suerte, no estoy con una persona que me haga sentir que tengo que dejar todo por él. Y eso es bueno para que prospere esta relación", reflexionó en una entrevista con revista Hola! Argentina de esta semana.

