Joaquín Suárez se hizo cargo del crimen de su primo Matías y pidió perdón a la familia

El debate contra Joaquín Isaías Suárez (25) –acusado por el homicidio de su primo Matías Suárez (26)— quedó clausurado ayer tras la finalización de la etapa de incorporación de prueba testimonial y documental, lo cual ocurrió luego de que la parte querellante –representada por el abogado Sergio Romero— y la defensa conjunta de Mauro Fontéñez y Patricio Ferrazano, desistieran de los 8 testigos que en total ofrecieron para la última jornada.La única declaración que se escuchó fue la del acusado, quien aclaró que no respondería preguntas de las partes y frente al tribunal que presidió la juez penal Gladys Olavarría y se completó con los vocales Miguel Angel Caviglia y Alejandro Soñis, se limitó a decir: "me hago cargo de todo lo que se me imputa y le pido perdón a la familia". Eso fue todo y regresó a su lugar, junto a los defensores.Tras la declaración se solicitó un cuarto intermedio y una vez que se reanudó el acto las partes iniciaron el proceso de alegatos, el cual se inició con la fiscal general Camila Banfi señalando que a lo largo del debate se logró acreditar la materialidad y la autoría del homicidio de Matías Suárez en cabeza de Joaquín Suárez, detallándose las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se desarrollaron los hechos llevados a juicio y que lo ubican a Joaquín, a entender de la acusadora pública, como responsable del delito de homicidio simple y agravado por el uso de arma de fuego. Ello, en los términos de los artículos 79 y 41 bis del Código Penal.En el mismo sentido se expresó el querellante, quien también solicitó al tribunal que se declare responsable a Joaquín Suárez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.HOMICIDIO SIMPLEA su turno, la defensa se refirió a los constantes enfrentamiento que mantenían los primos y le pidió al tribunal que tome en cuenta el arma blanca que se le secuestró a la víctima entre sus prendas de vestir, refiriendo además que el testigo presencial no pudo precisar la existencia del arma porque salió corriendo.Por otro lado se hizo referencia a la inconstitucionalidad del artículo 41 bis del Código Penal y se afirmó que no se dan las condiciones para su aplicación, partiendo de la base que dicho agravante fue creado para los casos en el que el arma de fuego sea utilizado para generar una situación de mayor violencia, lo cual no fue demostrado por los acusadores durante el juicio, según lo entendió a defensa.En razón de ello, se solicitó al tribunal que no se aplique el agravante del uso de arma de fuego y que se califique el accionar de Joaquín Suárez como autor del delito de homicidio simple, el cual está penado por el artículo 79 del Código Penal con un rango punitivo que parte de los 8 años y se limita en 25 años. El agravante, en tanto, aumenta el mínimo y el máximo en un tercio.SU HIJO LO LLORA TODO LOS DIASEn representación de la familia de la víctima hizo uso de la palabra la pareja de Matías, con quien tuvo un hijo que en la actualidad tiene 6 años. Su relato fue conmovedor y sostuvo que no hay consuelo para la familia y "mucho menos para mi hijo, que llora a su papá todos los días porque sabe que no va a volver. No pudo disfrutar su primer día de clases y tiene miedo que él también pueda morir por culpa de la persona que la mató a su papá; él sabe todo y me dijo 'mamá mi tío mató a mi papá'".La joven dijo que quiere darle tranquilidad a su hijo, que "no crezca con rencor y poder llegar a mi casa decirle a mi hijo que se hizo justicia. Si bien todos saben que Matías no volverá, por lo menos que se haga justicia para que Matías y a la familia encuentren algo de paz", concluyó.Tras escuchar a las partes el tribunal pasó a deliberar y convocó a todos para hoy a las 11, ocasión en el que dará el veredicto de responsabilidad y una vez que se informe con qué calificación será juzgado se avanzará con el juicio de cesura y se discutirá la pena.