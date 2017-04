El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 26 abril 2017 Jonatan Maidana: "ningún jugador se quiere perder partidos como éste" "Mientras me sienta bien, voy a querer jugar siempre. Yo quiero jugar, me siento cada vez mejor", afirmó el defensor de cara al partido de mañana ante el Emelec de Ecuador.

Jonatan Maidana, defensor de River, aseguró ayer que no necesita descansar y que no quiere perderse partidos como el que enfrentará el equipo "millonario" por la Copa Libertadores, mañana ante Emelec en Ecuador.

"Mientras me sienta bien, voy a querer jugar siempre. Yo quiero jugar, me siento cada vez mejor. Ningún jugador se quiere perder partidos como éste. Me está tocando jugar seguido y ojalá pueda seguir así porque lo que uno quiere es sumar para el equipo. Agradezco la confianza del técnico", manifestó Maidana a algunos medios después de la práctica matutina que realizó ayer River en el estadio Monumental.

En la tarde de ayer, el plantel conducido por Marcelo Gallardo viajó hacia Ecuador, donde mañana jugará por la tercera fecha de la Copa contra Emelec, y Maidana es uno de los inamovibles.

Si bien el defensor de Adrogué no pudo hacer bien la última parte de la pretemporada por una sinovitis en la rodilla izquierda, después del encuentro contra Unión por la 15ta. fecha -cuando cumplió una suspensión por acumulación de amarillas- jugó todos los partidos.

El técnico pensó en darle descanso, porque acumuló mucho juego en los últimos dos meses, pero el ecuatoriano Arturo Mina y Luciano Lollo no convencen como para sacar a Maidana.

"Los jugadores trabajamos para poder estar en partidos entre semana, después depende del técnico. No es que necesitas descansar. Yo mientras me sienta bien voy a querer jugar", señaló el futbolista de 31 años.

Sobre el encuentro contra Emelec, Maidana opinó: "Todos los partidos de la Copa son distintos. Vamos a jugar en una cancha difícil contra un rival duro, que seguramente va a salir a buscar el partido. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego porque un buen resultado nos puede ayudar a sostener la clasificación. Tuvimos un buen arranque y ojalá podamos tener ese nivel".

River encabeza el Grupo 3 de la Libertadores 2017 con 6 puntos, ya que ganó los dos encuentros que disputó, seguido por Emelec, Independiente de Medellín y Melgar de Warnes, Perú.

Sobre el momento del conjunto "millonario", Maidana subrayó que "hace siete partidos que el equipo está teniendo en una línea de juego y consiguió muchos resultados. Contra Sarmiento de Junín dominamos y por una pelota en el área que no pudimos rechazar nos terminan empatando, pero fuimos superiores".

"Hay muchos equipos que quieren alcanzar a Boca en la punta del campeonato y también vienen teniendo regularidad. Ojalá sigamos con chances de pelear en el torneo, es uno de los objetivos", aseguró Maidana.

River, que igualó 1-1 con Sarmiento en la última fecha, suma 39 puntos en el torneo (al igual que Estudiantes, Racing y Colón) y está a seis del líder Boca, y a tres de Newell's, único escolta.

Gallardo decidió viajar a Guayaquil con todos los titulares. Exequiel Palacios, quien venía entrando en el segundo tiempo de los últimos partidos, se presentó en el club con un estado gripal y febril fuerte, por lo que no viajará. Lo reemplazará Camilo Mayada.

La nómina de convocados es la siguiente: Augusto Batalla, Maximiliano Velazco, Iván Rossi, Luciano Lollo, Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Jorge Moreira, Milton Casco, Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Joaquín Arzura, Ignacio Fernández, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi, Rodrigo Mora, Carlos Auzqui y Lucas Alario.

El plantel viajó ayer las 19 rumbo a Lima, Perú, donde pasará la noche para descansar. Hoy al mediodía se trasladará a Guayaquil, Ecuador.

Ayer, en el estadio Monumental, los titulares hicieron tareas regenerativas. Marcelo Larrondo, quien recibió el alta médica y física, hizo trabajos con pelota con los suplentes, a la par del resto. El delantero, quien se había lesionado en la entrada en calor en partido con la reserva ante Godoy Cruz y no jugó en Primera, regresará en el partido de Reserva ante Temperley (por la fecha 23ra., ya que la 22da. contra Atlético Tucumán fue postergada).

El ex jugador de Rosario Central trabajó en espacios reducidos con precisión y técnica, a uno y dos toques, y armado y jugadas ofensivas con Gallardo en un arco.



