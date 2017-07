Jonathan Montenegro: "quiero correr a nivel nacional en el 2018"

por Carlos Alvarez







Siempre se vuelve al primer amor. El múltiple campeón de MX Jonathan Montenegro regresó al MX Patagonia el pasado fin de semana en la ciudad santacruceña de Perito Moreno, y se quedó con todos los aplausos en la categoría MX1. “Jhon” ha corrido en la categoría Renault 12 y se metió en el mundo del automovilismo junto a su papá “Lito” pero siempre le apasionaron más las dos ruedas. Le mandaron un mensaje, lo llamaron, lo incentivaron y Montenegro volvió a correr en motos, y con un proyecto a largo plazo.

"Volvimos a correr gracias a SM Motos, a Seba Fonseca que me brinda un apoyo enorme, y también por Jorge Bucemo que fue quien me llamo y me motivo para volver.El me insistió pero la verdad que yo tenía muchas ganas de volver”, le confesó ayer el piloto a El Patagonico.

Con 30 años de vida, y casi la mitad arriba de una moto, entiende que el motocross es lo suyo, aunque ahora busca vivirlo de otra manera. “Tratar de disfrutar. Volvimos a la actividad con una victoria y eso es muy importante. En la primera manga me caí y llegue tercero, no tuve una buena largada. Pude remontar, y la final fue más entretenida. Largue cuarto o quinto y me metí segundo hasta que lo pasé a (Alejo) Pires. Se tocaron atrás mío, y ahí pude hacer una diferencia. Contento por quedarme con la clasificación general, por ganar y festejar. Fue una alegría inmensa", destacó.

Será de la partida en todas las carreras del MX Patagonia, y busca ser competitivo. Tiene un objetivo a corto plazo y uno a largo. En ese sentido, dentro de dos semanas integrará el equipo Chubut en la provincia de San Luis. “Ahora vamos a integrar al equipo de la provincia del Chubut y vamos a ir a San Luis para la Copa Confederaciones con las mejores ganas. A entrenar a full, y esperar la nueva moto para septiembre y ser competitivos para el resto del año”, sentenció.

Montenegro corrió varios campeonatos a nivel nacional, e incluso se consagró a nivel país. Por eso, no solo pretender correr a nivel regional, y reconoce: "la intención es volver en el 2018 al plano nacional. Para eso vamos a trabajar”.

Las últimas tres temporadas participó en el automovilismo de la provincia del Chubut. Compró un auto de la monomarca Renault 12 y corrió junto a su papá. No lo quiere dejar del todo, y por eso asegura que "al automovilismo vamos a seguir corriendo en las fechas que no se superpongan. No hemos tenido mucha suerte, pero hemos clasificado adelante y hemos ganado series. En carrera faltó redondear pero cuando se pueda, vamos a estar presentes. Hemos sido protagonistas, y falta un granito de suerte”, explico.

Montenegro estará mañana en la presentación del equipo de Chubut junto a Tomás Brazao y Tomás Carbajal, entre otros. Volver a correr sobre dos ruedas no fue sencillo, pero está feliz, y por eso agradece públicamente "a mi viejo, a mi familia, a mi señora, a mis hijos, a Sindicato Camionero, a Transportes el Portu, a Melián, a Brunito del taller, a Ana laura, a mi vieja, a mis abuelos, y a todos los que me dan una mano para estar”.