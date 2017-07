Jones Huala habló desde la cárcel y en Buenos Aires se movilizaron por su liberación

Facundo Jones Huala fue trasladado a la U14 de Esquel y después de estar en celda de aislamiento finalmente fue asignado al pabellón 6 de esa dependencia. No hay fecha estimativa para su liberación ni los pasos que seguirá su pedido de extradición que a entender de su abogada la doctora Sonia Ivanoff es una causa que ya fue juzgada. Ante esta situación, esta mañana a través de Radio Libre el lonco admitió que desde que lo sacaron de aislamiento abandonó la huelga de hambre. "Pero puedo retormarla si no se resuelve mi situación judicial", indicó.



Quieren darnos un escarmiento a los mapuches

Sobre las movilizaciones que se produjeron afuera del penal, en la Ruta 40 y hoy mismo en capital federal Jones Huala aseguró no tener conocimiento de nada. En este punto, Huala lamentó "el nivel de ensañamiento que hay con este gobierno nacional". Y aseguró "estoy preso porque necesitan una excusa para tenerme acá adentro, porque quieren darnos un escarmiento a los mapuches porque quieren quebrarnos la moral, pero no lo van a lograr porque somos como leones, mientras nos matan más volvemos, nosotros no vamos a retroceder, ellos tienen miedo al desarrollo del pueblo mapuche y la posibilidad de liberarnos, de tener una vida digna eso les genera un problema a los intereses económicos que dominan el mundo", dijo.

Sobre la posibilidad de que sea extraditado a Chile, el lonco no la descartó aunque advirtió que sería una medida ilegal. "Con lo ilegal e irregular que esta todo en el país, es una posibilidad, pero por empezar no tengo que tener dos procesamientos por la misma causa, pero no sería raro que me suban a otra avioneta y que me lleven a la frontera, no creo que sea algo descabellado y no tendría que pasar, pero muchas cosas que no tendrían que pasar pasan igual", remarcó. Además, el líder mapuche indicó que su detención no fue azarosa "forma parte de algo que se debe haber hablado tras el encuentro que tuvo Mauricio Macri con Bachelet".

DETENIDOS EN BUENOS AIRES

Siete manifestantes fueron detenidos este mediodía en los alrededores del Palacio de Tribunales cuando participaban en una manifestación en reclamo de la libertad del "lonco" (líder) de la comunidad mapuche Facundo Jones Huala.

El referente fue detenido hace una semana a 50 kilómetros de Bariloche, cuando volvía de participar del Wiñoy Tripantu (año nuevo mapuche). Fue trasladado a la ciudad chubutense de Esquel donde inició una huelga de hambre en reclamo de su liberación.

Si bien en un primer momento se dijo que eran cinco, pasadas las 14.30 se confirmó que dos personas más fueron arrestadas. Son cuatro varones y tres mujeres, quienes fueron alojados respectivamente en las comisarías 30, del barrio de Barracas, y la Comisaría Cuarta, ubicada en Parque Patricios.

Los detenidos fueron identificadas como Rafael Di Paola, Roxana Dictan, Suyai Fleitas, Nicolás Rivero, Lázaro Spezzi, Claudio Contreras y Nicolás Diontuano, este último herido y alojado en el Hospital Argerich. Por turno, interviene en la causa el juez en lo penal y correccional Luis Schelgel, pero ante la posibilidad de que pudiera tratarse de delitos de naturaleza federal se le dio intervención a la jueza María Servini.

Embed Continúa la concentración en Tribunales por la libertad de Facundo Jones Huala! pic.twitter.com/1sM8ul5mGC — CORREPI (@CORREPI) 4 de julio de 2017