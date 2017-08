Jones Huala levantó la huelga de hambre

A través de un comunicado dirigido al pueblo nación mapuche, el lonco Jones Huala informó que decidió levantar la huelga de hambre. "He decidido dar fin a la huelga de hambre debido a la creciente movilización Política y Social Mapuche y sus simpatizantes, sobre todo de las Comunidades, sus Autoridades Ancestrales, Ancianos y familias Mapuche. Además de las diferentes ceremonias realizadas para ayudar a fortalecer mi proceso y bienestar espiritual que ya viene siendo corrompido al estar privado ilegítimamente de la libertad".

Asimismo, agradeció la visita y el acompañamiento de "organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, como Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, APDH regional y Nacional y AADI".

Según advierte Jones Huala, "la unión de todas estas fuerzas ha logrado resguardar provisoriamente a Pu Lof en Resistencia Depto. Cushamen y que se retire del lugar un colectivo y camionetas de Gendarmería", esto también motivó su decisión. Sin embargo, Huala asegura que el hostigamiento a su comunidad no ha cesado a través de la Policía Provincial y Federal que transita de manera permanente en el lugar.

SANTIAGO "FUE CAZADO POR GENDARMERIA BAJO EL COMANDO DE NOCETI"

Asimismo, el lonco aprovechó para referirse a la desaparición de Santiago Maldonado y lamentó que eso que le ocurrió a su compañero de lucha podría pasarle a cualquiera. "Todos queremos que aparezca Santiago Maldonado, quien no es el primer desaparecido en democracia ni el primer desaparecido en el contexto de la lucha mapuche, la diferencia la hace el que fuera un compañero solidario y no uno de nosotros. Triste es asumir que como dijera Galeano somos los Nadie, que valen menos que la bala que los mata".

"Santiago, "El Lechu", "El Brujo" era amigo de algunos peñi y lamgen, un militante con tendencia anarquista que llego igual a pesar de la negativa de aceptar apoyo físico de gente no mapuche en el lugar, lo que no quita su valor y entrega solidaria por la causa de los oprimidos. Esto no quiere decir que nosotros seamos anarquistas, solo somos Mapuches".

De este modo, Huala indicó "lo del Weney Plangche (Amigo Blanco), podría haberle ocurrido a un pescador, un turista, un periodista o a cualquier hombre que hubiera estado allí apoyando, o de casualidad y no saber nadar. Fue cazado por gendarmería bajo el comando de Noceti en conjunto con la policía de Chubut, confundiéndolo con los peñi. Él llegó en el contexto de las movilizaciones para la libertad y no extradición, solidario con un proceso y propuesta política, que desarrollan Pu Lof (comunidades) de la Comarca Andina, de Cushamen, de Nahuel Huapi, Meseta, entre otras, alineadas al MAP, proceso combatido por el estado argentino en defensa de las Trasnacionales y Estancieros".

A LOS GENDARMES

En un párrafo de su comunicado, Huala se dirige a los mismos gendarmes que estuvieron en el operativo del 1 de agosto. "Llamo a aquellos Gendarmes y Policías aun Humanos, a abstenerse de reprimir y no enfrentar a las Comunidades Mapuche. También les pido que se sinceren sobre la Desaparición de Santiago. Si se dicen Nacionalistas enfrenten al Imperialismo y las Multinacionales, no a sus Pueblos. No teman en Rebelarse a la tiranía del Gobierno y sus jefes".