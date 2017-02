El Patagónico | Deportes - 06 febrero 2017 Jorge Aynol: "nos faltó espacio ante un rival que se metió atrás" La vuelta y la puesta a punto para un "volver a empezar" en un club que conoce de toda la vida, el análisis del primer clásico y lo que puede llegar a pasar en el próximo, son los temas que trató el jugador que sigue vigente, un día después del primer partido del año contra Huracán.

por Angel Romero

a.romero@elpatagonico.net

Fue sobre el comienzo de la segunda etapa, y en reemplazo de Vladimir Covalschi, que Jorge "Coky" Aynol plasmó su retorno a Jorge Newbery para tratar de torcer una historia que hasta ese momento iba sin goles. Y que finalizó de la misma manera ante Huracán.

El día posterior al clásico de la capital petrolera, y en un impasse del festejo por los 3 años de su hijo Tiziano, el delantero dio su parecer sobre el compromiso de ida por la Copa Argentina y la definición que tendrá lugar el en estadio César Muñoz el próximo sábado, en horario a confirmar.

"Fue un partido típico de pretemporada. Muy trabado y muy cortado, muy cortado. También es cierto que la gente no aprende más a ubicarse. Porque si bien eran dirigentes y jugadores los de Huracán (detrás del alambrado de uno de los arcos) no deberían haber estado ahí. Además, yo fui a buscar una pelota y recibí de todo del otro lado del muro", remarcó.

Para el retorno al conjunto "aeronauta", Jorge "Coky" Aynol se puso a punto aeróbicamente desde enero para estar a la altura de las circunstancias, y sobre el inicio del complemento entró al campo de juego. Sin embargo, la ausencia de goles fue la protagonista de la jornada.

"Faltaron espacios, más con un equipo que se mete atrás. Así se hace muy difícil llegar, porque al no haber espacios nosotros teníamos que buscar el gol como sea; porque si bien tuvimos algunas chances, ninguna fue una situación clara de gol. Y las pocas que generamos fue desde pelota parada, pero el arquero de ellos (Matías Llanos) tuvo una buena tarde", detalló.



LA ANSIEDAD DEL ARRANQUE

"Yo creo que nos jugó en contra por ser el primer partido. Y por ser un clásico. Pero Newbery siempre fue al frente, por ahí capaz no con ideas muy claras, pero siempre estuvimos al frente. De hecho la segunda etapa se jugó en campo de Huracán", resaltó.

"Luego, cuando nos habíamos puesto a tono para sacar provecho del hombre más (por la expulsión de Ezequiel Llesona a los a los 22' de complemento), se armó el lío con la gente justo cuando empezaba a ser nuestro mejor momento. Pero estamos tranquilos y creemos que 'allá arriba' (en alusión al estadio 'César Muñoz') nos va a ir mejor. Porque Huracán está obligado a salir a buscar el resultado en su cancha y eso nos va a generar a nosotros el espacio necesario que no tuvimos", enfatizó.

En el plano personal, "Coky" reconoce que anímicamente estaba muy bien, y tenía muchas ganas de jugar pero por momentos la ansiedad le jugó un poco en contra a la hora de tomar decisiones. "No me quedó ninguna clara frente al arco, ni siquiera un rebote. Me quedo un poco impaciente por el resultado, porque creo que nos merecíamos un poco más que un 0 a 0. Y por la gente que no vio un buen espectáculo en lo futbolístico", reconoció.

Este sábado será una jornada de definiciones, para saber cuál de los dos equipos más convocantes de la capital petrolera continuará en la Copa Argentina. "A Huracán le va a costar de local. Yo creo que se va a dar otro tipo de partido, porque se cierra una llave y como te dije antes, ellos se van a ver obligados a buscar un poco más adelante. Y nos van a favorecer a nosotros", sentenció.



