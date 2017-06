Jorge Bersán: "en partidos así, la satisfacción es doble"

En la mirada pos clásico de la capital petrolera, el DT del "Lobo" sostuvo que en cancha se vio a dos equipos con ambición, más allá que faltó proyección en el inicio. Pero no hubo mezquindad de juego. De cara a lo que se vendrá, la institución "aeronauta" espera la llegada de tres refuerzos y poder sumar una cuarta incorporación de acuerdo al presupuesto.

Jorge "Coco" Bersán no se sube a la ola del éxito inmediato, ni siquiera después del debut por 3 a 0 ante Huracán en la vuelta del fútbol local. De hecho, se toma lo logrado en el estadio "César Muñoz" con calma, y analiza el presente del "Lobo" de cara a lo que se vendrá. Sin dejar de destacar la puesta en escena del "Globo" y su técnico Jorge "Gato" Montesino a la hora de salir a la cancha, analizó: "yo considero que fue un partido donde el viento fue un condicionamiento para ambos equipos. Creo que jugamos un encuentro muy disputado, sobre todo en el primer tiempo, contemplamos muy bien la distribución de los espacios y las marcas. Si bien no hubo muchas ocasiones de gol, los dos equipos intentaron y llegaron, sobre todo con pelotas áreas. Pero la realidad es que con el viento no se podía jugar muy bien. Sobre todo cuando en el inicio estábamos en contra del viento. Ya en el complemento salimos un poquito más. Los equipos salieron a buscar más el resultado, y fuimos más contundentes, trabajamos mejor los espacios y el manejo de la pelota. Y cuando se nos abrieron los espacios de la mitad de la cancha hacía atrás de Huracán, pudimos concretar. Y en partidos así, la satisfacción es doble", resumió.

Una nueva edición del clásico de la capital petrolera que marcó el retorno de la competencia, demasiados cosas en juego más allá de un resultado se ponían en escena "El rival también juega. Y las expectativas y el nerviosismo previo. También en la instancia precompetitiva, que también tiene su importancia. En especial porque Huracán es el rival de siempre, y cuenta con buenos jugadores. Nos tocó ganar bien, creo que fuimos merecedores del resultado y esto nos posiciona de mejor ánimo de cara a lo que se viene", remarcó Bersán.

En general, "Coco" sostiene que no hubo mezquindades, y si bien faltó proyección ambos equipos asumieron riesgos a la hora del manejo del balón "eso habla de las ambiciones de ambos equipos y de los técnicos. Porque si bien en el primer tiempo no hubo mucha elaboración de juego a causa del viento, ningún equipo se guardó sus ambiciones a la hora de jugar. Entonces las situaciones estuvieron desde la pelota parada. Ya en el segundo tiempo los espacios se abrieron y llegaron los goles. Ya cuando hicimos el primer gol, Huracán se nos vino y nosotros propusimos bien con dos líneas para afuera para golpear de contragolpe".





CONFIANZA E IDENTIDAD

En general, Bersán apunta que lo vio bien al equipo, salvo Mauro Villegas que se golpeó en un cruce con el arquero Matías Llanos pero pidió continuar. Al igual que Jorge 'Coky' Aynol, que respondió bien y cuenta con mucho tiempo sin jugar. "Lógicamente con el paso de los minutos uno evalúa como es el desgaste de los jugadores, pero los vi muy firmes, en un partido que fue muy intenso. Y eso habla de los entrenadores, porque para ir a buscar el triunfo no hay que especular tanto. Y estuvimos a la altura, a pesar que no jugamos el torneo Amistad, y tuvimos un par de amistosos, que nunca son lo mismo en cuanto a exigencia. Luego la identidad de juega va a ser flexible. Nosotros vamos a tratar de asumir protagonismo en la medida que el rival nos permita. Caso contrario la idea es recuperarnos en las líneas y salir de contragolpe. Pero si el rival nos permite atacar en bloque y estacionarnos en ataque ya sea en forma colectiva o individual lo haremos así. En fútbol, por más que uno programe todo y lo pase por la tesis, el rival también juega. Y además no se puede marcar al rival todo el tiempo. Así que estaremos muy atento a eso, sabiendo que en fútbol uno apuesta a la perfección pero que muy pocas veces se alcanza", concluyó.

En cuanto a caras nuevas, la dirigencia pidió reforzar el plantel con calidad y cantidad. Teniendo en cuenta que no quieren descuidar el Federal B y el torneo local. Por eso ayer se esperaba la llegada de Cristian González, quien ya pasó por el club como volante central en el Argentino C, al igual que Lucas Sergi como punta, mientras buscan un arquero para relevo de Martín Tula. En base a lo que evalúe la dirigencia, se podrían cerrar las incorporaciones con alguien que se sume a la última línea.