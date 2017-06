Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 02 junio 2017 Jorge Bersán: "es un privilegio estar nuevamente en este club" "Coco" transita su cuarto ciclo como entrenador de Jorge Newbery, que se prepara para afrontar el torneo local y el Federal B. "Tengo un muy buen plantel, muy buena disposición a los esfuerzos y apuntando a los dos frentes", sentenció.

El plantel de Jorge Newbery cumplió ayer una nueva jornada de trabajo a cargo del entrenador Jorge Bersán, quien asumió hace veinte días. Se trata de su cuarto ciclo al frente del "Aeronauta", donde ya había estado entre 1982 y 1984; 1986-1989 y 2001-2003.

Por un tiempo dejó la dirección técnica, se fue de Comodoro Rivadavia y siguió interiorizándose sobre el fútbol a través de los libros. Hacía un año y medio que no dirigía. Su último equipo había sido Florentino Ameghino.

El presente lo encuentra lleno de energía, apostando todo a un plantel que buscará ser protagonista en el torneo local y en el Federal B.

"Vivo este momento con mucha pasión, es un privilegio estar nuevamente en este club, que me hayan honrado con la designación a cargo de la conducción del primer equipo. Venimos trabajando a full, como estamos acostumbrados. Tengo un muy buen plantel, muy buena disposición a los esfuerzos cotidianos y apuntando a los dos frentes", comentó en diálogo con El Patagónico.

Si bien su carrera como entrenador tuvo algunos impasses, Bersán se mantuvo activo, de una u otra manera. "Estoy siempre en plenitud, estudiando, que es lo que hace un entrenador cuando no trabaja. Asumo esto con toda la responsabilidad, con todos los conocimientos que uno va incorporando, porque el fútbol es una evolución constante", afirmó.

A la par de esa evolución, "Coco" busca marcar una diferencia en la modalidad de entrenamientos. "Dentro de las posibilidades que ofrece el medio, intentaremos aplicar normas de entrenamiento que tienen que ver con la modernidad. En eso estamos trabajando, buscando la adaptación del jugador a nuevos trabajos", resaltó.

Sobre los objetivos, destacó: "Una institución grande como Newbery, siempre tiene objetivos de largo alcance y objetivos intermedios. En un proceso que comienza con mi conducción, tenemos los dos, tratamos de hacer un trabajo testimonial, que quede a futuro, desarrollar chicos de inferiores, darles la posibilidad que permanezcan en Primera división. Después, sobre los logros, obviamente que uno aspira a lo mayor".

Mientras tanto, el DT espera la conformación de un plantel competitivo. "Estamos bien, pero, lógicamente, el objetivo de la dirigencia es conformar un equipo en mayor cantidad y calidad. En cuanto a los esfuerzos, a la preparación y a lo que tiene que ver con una entrega profesional, tenemos plantel para responder a las expectativas", enfatizó.



