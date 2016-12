El Patagónico | Deportes - 29 diciembre 2016 Jorge Burruchaga no continuará como DT en Sarmiento de Junín

Jorge Burruchaga presentó su renuncia como técnico en Sarmiento de Junín, según confirmaron fuentes del club, después de haber dirigido al equipo solamente en cinco partidos.

Burruchaga, de 54 años y que llegó a Junín para reemplazar a Gabriel Schurrer, dirigió apenas cinco partidos y sacó 10 puntos, aunque el "Verde" todavía está en zona de descenso en el Campeonato de Primera División.

El entrenador y ex delantero de la selección argentina campeona del mundo en 1986, que dirigió antes a Libertad de Paraguay, Arsenal de Sarandí, Banfield, Independiente, Estudiantes de La Plata, Los Andes y Defensa y Justicia, decidió dar un paso al costado porque Sarmiento aún no pudo pagarle el sueldo.

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, recibió ayer un llamado del representante de Burruchaga que le avisó la decisión del entrenador. "Burruchaga está afuera del país y no volverá a Junín, porque tiene información de que el Gobierno no le va a pagar a la AFA y por ende la AFA no le pagará a los clubes. No quiere sufrir ni pasarla mal con ese tema", explicaron desde prensa del club.

Aunque todavía no le aceptaron la renuncia a Burruchaga e intentarán convencerlo para que siga, la situación de Sarmiento no es buena: la AFA le debe 9 millones de pesos y por eso se atrasaron los pagos.

Al igual que el DT, por motivos económicos también podrían irse el arquero Julio Chiarini y el volante Jonathan Santana, si les surge alguna oferta.

En la corta campaña de Burruchaga al frente del "Verde", Sarmiento de Junín venció a Belgrano (2-1), Quilmes (3-1) y Tigre (2-0), empató contra Godoy Cruz de Mendoza (2-2) y perdió con Aldosivi de Mar del Plata (0-2).

