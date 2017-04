Jorge Fernández fue contundente y se quedó con el título patagónico de MMA

"Era algo que estábamos buscando hace rato y por diversas razones no se nos daba la chance de pelear", la frase pertenece a Marcelo Lima Terre, conductor de "Terremoto MMA Team" que el último sábado por la noche sumó su cuarto título al equipo de trabajo cuando en el gimnasio del Club Boxing, su alumno Jorge "Makote" Fernández le arrebató el cinto patagónico al local Richard Vargas del Team "Bajo Cero" que coordina Manuel Vázquez. En un evento fiscalizado por Unión Latinoamericana de Luchadores Profesionales."Jorge (Fernández) estaba rankeado segundo en la categoría y se presentó como retador al título. También viajó Enzo Bonadiez con nosotros para combatir en 80 kilos y conseguir un triunfo por fallo dividido", resumió Lima Terre a El Patagónico.El triunfo para el comodorense fue por demás contundente, porque si bien la pelea de fondo estaba pactada a cincos asaltos, sólo bastaron un par de minutos para que Jorge Fernández le aplique una llave al santacruceño que se desmayó en la jaula y no volvía en sí, para preocupación de todos los presentes."El rival se presentó muy aguerrido y con muchos 'huevos' a la hora de su primera defensa del título. Pero Jorge lo 'durmió mal' y no regresaba en sí, fue en el desarrollo que le quedó justo a Jorge y le aplicó una guillotina para que Gabriel Rodríguez (árbitro) decrete el final", acotó.Más allá de lo deportivo, Marcelo Lima Terre destacó la estirpe de luchadores del Team "Bajo Cero" de Manuel Vázquez y las atenciones recibidas desde que llegaron a Río Gallegos."Para nosotros sumar un título más no enorgullece porque por cuestiones extradeportivas (trabajo, horarios, etc) no podíamos asistir a las invitaciones a pelear. Este año decidimos hacer un esfuerzo extra y en esta primera incursión sumamos un cuarto cinto", comentó el referente de las artes marciales mixtas que desarrolla sus clases en el Gym Fight Club de avenida Polonia, los martes y jueves a partir de las 21:30.En la actualidad son 25 alumnos que se introducen al mundo de los deportes de contacto , de los cuales son 4 los luchadores que eligen la faz competitiva."Todos los que vienen a practicar MMA son laburantes, cada uno tiene sus vidas. Y la idea es acompañar a quienes deseen sumarse en el circuito competitivo de la jaula", sentenció Marcelo.