El Patagónico | Deportes - 20 diciembre 2016 Jorge "Gato" Montesino arranca con su ciclo al frente de Huracán La comisión directiva le propuso a Marcelo Márquez que sea coordinador de todos los entrenadores en el club, y ayudante de campo en el primer equipo pero no aceptó y se alejó. El "Globo" iniciará hoy una nueva pretemporada en el barrio Industrial donde se buscará llegar en óptimas condiciones físicas al primer cruce con Jorge Newbery, por la Copa Argentina. Se apunta a trabajar con jugadores locales, y también habrá una limpieza en el plantel. El defensor José Chacón llega de CAI para aportar al plantel.

En Huracán comenzará hoy una nueva etapa, donde estará al frente Jorge "Gato" Montesino como director técnico, tras el alejamiento de Marcelo Márquez. La comisión directiva quería que el "Topo" quede como coordinador del fútbol pero el ex jugador no lo aceptó y se alejó, según comentó el presidente Cristian Cancielleri.

Montesino venía trabajando en la institución, y aportando su experiencia que sumó en diferentes clubes y ligas, pero ahora quedará como máximo responsable del fútbol en el "Globo" comodorense.

"Nosotros queríamos que se inviertan los roles en el club, que Marcelo Márquez sea el ayudante de campo y que tome las decisiones sobre los demás técnicos que hay en el club. No le gustó estar en el primer equipo y dio un paso al costado", explicó el presidente de Huracán.

La intención del "Gato" es tener 43 entrenamientos antes de jugar con Jorge Newbery por la Copa Argentina. Va a entrenar en doble turno y probará jugadores del ámbito local. Hay varios jugadores que están siendo conversados, pero aún no están cerrados. El único que comenzará hoy a entrenar en el "Globo" es el defensor José Chacón, que viene de estar en CAI, y con un pasado en las formativas de Boca.

Con pocos días de descanso, el plantel de Huracán regresará hoy al club y comenzará a pensar en 2017, donde el primer objetivo es la Copa Argentina que comenzará frente al clásico rival, y luego el torneo Federal B en el mes de mayo.

"La idea de Jorge es darle la oportunidad a los chicos locales. El está siempre mirando partidos, estuvo viendo las Promociones, y creo que vamos a necesitar reforzar todas las líneas. Un cinco, un volante central, y arriba alguien de peso. Va a ser todo nuevo a partir de ahora, porque es otra mentalidad la de Jorge Montesino", sentenció Cancellieri.

El presidente del "Globo" reconoció que habrá cambios en el club. En ese sentido explicó que "Montesino tiene su manera de pensar y le va poner su impronta al equipo. El prioriza mucho la conducta del jugador. Es decir, un jugador puede tener buen pie, pero eso no será lo primordial y hasta puede bajarle el pulgar. Todavía no hay nombres, hay que dejarlo trabajar", sentenció.

Por otra parte, se confirmó el retorno del preparador físico Walter Carrizo, y resta saber quién será el ayudante de campo. Una de las posibilidades es César Villarroel, quien está al frente de la Octava, y aún no decidió su retiro

