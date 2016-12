Jorge Montesino: "quiero que Huracán sea protagonista"

El flamante DT del equipo del barrio Industrial reemplaza a Marcelo Márquez, quien decidió no continuar porque no aceptó la propuesta de los dirigentes, de coordinar las divisiones inferiores y ser ayudante de campo del "Gato". Sin embargo, el ex ayudante de campo en Racing asegura que la relación con el "Topo" es "la mejor".