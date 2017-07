El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 17 julio 2017 Jorge Newbery aplastó a Sarmiento y continúa firme en la punta del Inicial A Le ganó 4-0 como visitante, por la quinta fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia, para mantener el liderazgo, a tres puntos de la CAI, y el invicto. El "Lobo" se impuso con goles de Federico Folmer, Bruno Elorrieta, Lucas Sergi y Jorge Aynol. La visita sufrió la expulsión de Gabriel Zarzosa, en tiempo cumplido, tras cometer un penal que luego erró Gustavo Cabezas.

Jorge Newbery goleó 4-0 a Deportivo Sarmiento como visitante, por la quinta fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia, y logró mantener el liderazgo en soledad, además del invicto.

El "Aeronauta" le lleva tres puntos de ventaja a su escolta, la Comisión de Actividades Infantiles, pero el dueño de la cima tiene un partido más, el que le ganó 3-0 a Huracán, por lo que el próximo fin de semana, si la CAI vence a Oeste Juniors en uno de los tres encuentros que completarán la tercera jornada, lo alcanzará en lo más alto.

El equipo de Jorge Bersán fue ampliamente superior al rival y fue letal desde el arranque. A los 6', Federico Folmer abrió la cuenta y a los 12' amplió el marcador Bruno Elorrieta.

Los otros dos goles del equipo del barrio 9 de Julio llegaron en el complemento. Lucas Sergi decretó el tercero a los 32' y Jorge Aynol sentenció el 4-0 a los 37'.

Para el final quedó la expulsión de Gabriel Zarzosa en Newbery, tras cometer un penal en tiempo cumplido. Al "Depo" no le salió ni el tiro del final, ya que Gustavo Cabezas elevó su remate desde los doce pasos por arriba del travesaño.

El "Aeronauta" se vuelve con tres puntos más que importantes, a la espera de que la CAI, el otro invicto, sufra un traspié frente a Oeste.



SINTESIS



DEPORTIVO SARMIENTO 0 - JORGE NEWBERY 4

Sarmiento: Fabián Loncopán; Jairo Notao, Lucas Aybar, Maximiliano Coombes y Marcelo Lefipán; Gustavo Cabezas, Marcos Hourcade y Jonathan Ñanco; Carlos Chiquelli; Leandro Muñoz y Oscar Pacheco. DT: Javier Guerreiro.

Newbery: Martín Tula; Leandro Velázquez, Ariel Rubio, Rodrigo Cárcamo y Bruno Elorrieta; Christian Nieto, Federico Folmer y Cristian González; Mariano Rivero; Lucas Sergi y Eric Castro. DT: Jorge Bersán.

Goles PT: 6' Federico Folmer y 12' Bruno Elorrieta.

Goles ST: 32' Lucas Sergi y 37' Jorge Aynol (JN).

Cambio PT: 41' Jorge Aynol por Castro (JN).

Cambios ST: al inicio, Emanuel Juárez por Pacheco (DS), 9' Marcelo Medrano por Chiquelli (DS), 15' Gabriel Zarzosa por Rivera (JN), 25' Agustín Roostee por Ñanco (DS) y 38' Marcos Ruiz por González (JN).

Incidencias ST: 45' expulsado Gabriel Zarzosa (JN) por juego brusco. 46' Gustavo Cabezas erró un tiro penal.

Amonestados: Lefipán y Notao (DS). Cárcamo (JN).

Cancha: Sarmiento.

Arbitro: Juan Linares.



PANORAMA DE LA 5A. FECHA



- Deportivo Sarmiento 0 / Jorge Newbery 4.

- CAI 4 / Petroquímica 1.

- Deportivo Roca 1 / Huracán 1.

- Oeste Juniors 2 / Florentino Ameghino 0.



PROXIMA FECHA: 3A.



- Deportivo Sarmiento vs Petroquímica.

- Deportivo Roca vs Florentino Ameghino.

- CAI vs Oeste Juniors.

- Jugado: Huracán 0 / Jorge Newbery 3.



