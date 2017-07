Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 22 julio 2017 Jorge Newbery presentó al plantel que jugará el torneo Federal B de fútbol El "Lobo" realizó ayer en Ele multiespacio de avenida Rivadavia la presentación de la camiseta que utilizarán en la competencia regional con la presencia de todos los jugadores y cuerpo técnico. Ayer se conoció el alejamiento del volante Lucas Reinoso ante una oferta de un club uruguayo para jugar la Copa Sudamericana.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia realizó ayer por la tarde la presentación del plantel que afrontará el torneo Federal B a partir de mañana cuando visite a Estrella Norte de Caleta Olivia. El DT Jorge Bersán junto a su ayudante de campo Nicolás Santana estuvieron rodeados por el presidente del club Javier Moyano, y todo el equipo.

Sobre la mesa estuvieron las nuevas camisetas con los sponsors que respaldarán un nuevo desafío. Y el que abrió la ronda fue el entrenador quien afirmó: "el equipo está muy bien, ha entrenado con mucho compromiso y responsabilidad. Creo que todo el entorno está con las mismas expectativas para el debut, y esperemos que sea de la mejor manera. El equipo está confirmado en un 90%, quedan 24 horas, pero solo faltan detalles que faltan pulir en la última práctica".

En las horas previas a la presentación de ayer se confirmó el alejamiento del ex Comisión de Actividades Infantiles Lucas Reynoso, quien recibió un ofrecimiento de un club uruguayo que jugará Copa Sudamericana, y se lo comunicó a la institución. "Reynoso se había sumado en los últimos días al plantel y teníamos buenas expectativas sobre el jugador. Recibió una nueva oferta y ha decidido marcharse. Contra eso no podemos hacer nada, y seguiremos con el plantel que tenemos", apuntó Bersán.

A su vez, el presidente de Jorge Newbery Javier Moyano admitió que "hicimos un esfuerzo muy grande para mantener una base. Ellos como jugadores entendieron la situación del club. Para nosotros, al no tener competencia no podíamos pagarles el mismo sueldo, y ellos lo entendieron. Entrenaron como siempre, y sinceramente estoy ansioso para el debut".

Entre los jugadores estuvieron sentados los defensores Gabriel Zarzosa y Rodrigo Cárcamo junto al volante Christian Nieto y el arquero Martín Tula. El zurdo, ahora volcado a la zaga central, reconoció que "las expectativas son las mejores para el debut. Siempre dimos lo mejor, y al ver el plantel que tenemos sabemos que tenemos grandes chances de ganar el domingo. Al rival no lo conocemos, pero sabemos que la cancha no está en las mejores condiciones. Nosotros sabemos que estamos para grandes cosas y vamos a mejorar con el correr de los partidos", afirmó.

Sobre el formato de juego, Cárcamo explicó que "para los clubes es mucho más fácil. No hay tantos viajes, y jugamos cerca de casa. Luego de esta fase te cruzas con los de la zona Sur y no hay tantos kilómetros, y el club no tendrá grandes gastos. Desde ese punto de vista puede ser favorable, pero a su vez lo malo es enfrentar al mismo rival tantas veces. Por ahí uno se puede relajar y eso se paga caro", expresó.

El experimentado volante central Christian Nieto también habló en la presentación, y brindó sus sensaciones a horas del debut en Caleta Olivia. "La expectativa siempre es la mejor. Tenemos la misma base del Federal C y eso es rescatable desde el punto de vista grupal. Siempre estar unidos, y después el entrenador decidirá quienes juegan. Es un compromiso importante estar acá, y todos unidos vamos a tirar para el mismo lado. Nosotros vamos a ir partido a partido, y siempre buscando lo mejor para el equipo", reconoció.

El "Lobo" entrenará hoy por la mañana por última vez y luego quedará todo listo para el debut de mañana. El plantel saldrá rumbo a Caleta Olivia antes del mediodía y visitará a Estrella Norte desde las 15:00 en el estadio municipal de la vecina localidad santacruceña.



Fuente: