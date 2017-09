El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 20 septiembre 2017 Jorge Newbery puede esta tarde coronarse campeón El "Lobo" visitará a Oeste Juniors y si gana y la CAI no suma de a tres cuando reciba en el otro partido a Deportivo Roca, se adueñará del título.

Con el desarrollo de dos partidos, esta tarde desde las 16:00 se completará la decimotercera fecha del torneo Inicial 'A' del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El puntero Jorge Newbery (29 unidades) visitará a Oeste Juniors (9) con la ilusión de coronarse campeón del certamen, aunque para que eso suceda, el "Lobo" deberá salir ganador en Valle 'C' y que la Comisión de Actividades Infantiles (24) no sume de a tres cuando reciba a Deportivo Roca (13) en el otro partido de la tarde.

El encuentro a jugarse en Valle 'C' se disputará sin público visitante y tendrá el arbitraje principal de Jorge Burgos, quien estará acompañado por Raúl Brizuela y Ramón Britez.

El "Lobo", que tiene pendiente el clásico con Huracán, viene de vencer como local por 1-0 al Deportivo Sarmiento y de esa manera quedó como líder solitario del torneo. En ese partido hizo su debut como entrenador Hugo Barrientos quien vuelve a dirigir a la entidad del barrio 9 de Julio por segunda vez.

El presente de Oeste es totalmente distinto al de su rival. El conjunto de Valle C se ubica ahora en el último puesto –con dos triunfos, tres empates y siete derrotas- y viene de perder como visitante por 2-1 ante Florentino Ameghino.

En el otro partido de la tarde, estará la CAI que intentará un triunfo para seguir con chances cuando reciba en USMA a un Deportivo Roca que está muy lejos de la punta y que en su última presentación rescató un buen empate de 1-1 como visitante frente a Huracán.

El árbitro del partido en Kilómetro 5 será Luis Fimiani, quien estará acompañado por los jueces de línea Guillermo Díaz y Juan Carlos Díaz.

Esta fecha se inició el último sábado con el empate sin goles entre el Deportivo Sarmiento y Huracán y continuó el domingo con la victoria de Florentino Ameghino sobre Petroquímica por 2-0.



PANORAMA DE LA 13A. FECHA



Sábado

- Deportivo Sarmiento 0 / Huracán 0.



Domingo

- Florentino Ameghino 2 / Petroquímica 0.



Hoy (16:00 Primera - 14:00 Reserva)

- Oeste Juniors vs Jorge Newbery.

Cancha: Oeste (sin público visitante).

Arbitro: Jorge Burgos.

Asistentes: Raúl Brizuela y Ramón Britez.



- CAI vs Deportivo Roca.

Cancha: USMA.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Guillermo Díaz y Juan Carlos Díaz.



Fuente: