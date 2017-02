El Patagónico | Deportes - 02 febrero 2017 Jorge Newbery redobló la intensidad para recibir al "Globo" Con trabajos de corta trayectoria y con pasajes de potencia, el conjunto "aeronauta" trabajó ayer en la cancha auxiliar para oficiar de anfitrión ante el equipo del barrio Industrial. En la mente del DT sólo resta definir el esquema de juego, donde Hugo Videla no será parte por problemas de salud de su padre.

Luis “Pity” Murúa arribó ayer a la capital petrolera desde Buenos Aires y se sumó a dirigir las prácticas de la tarde, donde la impronta del DT estuvo basada en los trabajos de potencia, al cual se sometió el plantel de 25 jugadores.

En la cancha auxiliar del “Lobo”, y exigiendo a Martín Tula en el arco, los jugadores se fueron rotando para probar en el campo reducido las posibilidades de ataque. Y de esta manera debutar con un resultado positivo en su casa.

La ejecución de penales también fue parte del plan de trabajo propuesto por el “Pity”, quien no descartó la posibilidad de sumar nuevos refuerzos al plantel. El regreso de Bruno Elorrieta y Mariano Rivera serían dos de las fichas que pretende la dirigencia en caso de llegar a un acuerdo con Florentino Ameghino.

“Sobre los refuerzos no estoy al tanto de casos puntuales. Sí sé que la dirigencia pretende sumar más gente al plantel. Pero esto es algo que iremos conversando durante la semana” expresó Murúa a El Patagónico.

A la hora de definir a los once iniciales, el entrenador sostuvo que no variará mucho del equipo que cerró la campaña pasada en semifinales del Torneo Federal C.

“Si uno pone por delante la preparación física, la mayoría de los muchachos ya viene sosteniendo un ritmo desde el año pasado y eso va a pesar a la hora de definir a los titulares. También contamos con la vuelta de Jorge ‘Coky’ Aynol que intensificó trabajos desde que empezó el año para estar a la par de sus compañeros. Pero que él sea parte de los once titulares depende si vamos a usar un dibujo clásico o vamos a usar en la mitad del campo de juego un rombo con doble 5. Y en ese caso Aynol podría o no ir como enganche. Por lo pronto, la única baja es Hugo Videla que tiene a su padre enfermo y tuvo que viajar a Tres Arroyos”, remarcó.

“La otra opción en el medio campo es que Marcos Ruiz corra a García a la derecha y sacar a Aynol, que si bien entrenó muy bien, por ahí en otro sistema están en mejor condición otros jugadores. Pero de estos que nombré no varían los titulares”, concluyó.

De esta manera, Newbery saldría al campo de juego con Martín Tula en el arco. Leandro Velázquez, Ariel Rubio, Gabriel Zarzosa y Rodrigo Cárcamo en la línea defensiva. En tanto que en el medio campo la formación clásica sería Federico García, Cristian Nieto, Jorge Aynol y Vladimir Covalschi. Mientras que en el frente jugarían Eric Castro y Mauro Villegas.

