Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 24 agosto 2017 Jorge Newbery se quedó con el invicto del líder CAI y se acercó Con goles de Lucas Sergi y Ariel Rubio en la segunda mitad, el "Aeronauta" derrotó 2-0 al "Azzurro" en el estadio Armando Avila de Kilómetro 5 y quedó a tan solo dos puntos de su derrotado, con un partido menos.

En el partido que completó la 9ª fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery derrotó a la Comisión de Actividades Infantiles y le sacó el invicto en Kilómetro 5.

El “Lobo” se impuso en el estadio Armando Avila 2-0 con goles de Lucas Sergi y Ariel Rubio en el complemento para saltar a la segunda colocación en la tabla de posiciones, y quedar a tan solo dos puntos del “Azzurro".

El encuentro entre dos candidatos al título tuvo al conjunto de Nicolás Segura como protagonista en la primera parte, pero el “Lobo” no pasó demasiado sobresaltos. Supo defender bien y en el primer susto apareció la mano salvadora de Martín Tula para desviar un tiro libre de Oscar Marchant - de lo más desequilibrante en la primera mitad – que se metía en el angul derecho y el arquero la manoteó.

Por su parte, el "Lobo" aviso de pelota parada. Cárcamo la colocó en el corazón del área chica y la pelota pasó de un sector al otro ante la mirada de Véliz que no reaccionó a tiempo.

La CAI movió la pelota por el callejón izquierdo con Perón y también con Marchant pero arriba Carrizo estaba bien contenido y el que intentó fue Maxi Morales aunque en la primera mitad no tuvo chances claras.

La fría tarde encontró las emociones en el complemento. A los 7m de la segunda mitad llegó la apertura del marcador. Por la derecha se desprendió Ariel Bazán y su centro al área fue conectado por el delantero Lucas Sergi que tuvo todo el tiempo a disposición antes de batir al arquero de CAI.

Los dirigidos por Segura no perdieron la calma y buscaron siempre por abajo y con juego asociado, pero carente de profundidad ante la firmeza de Cárcamo y Rubio en la última línea.

El resultado estaba abierto hasta los 22m cuando Viegas le cometió una falta a Villegas en tres cuartos de cancha y ahí se gestó el segundo gol de la jornada. Eric Castro la colocó en el segundo palo, Dzaja la cabeceó al medio del área chica y Rubio sin marca la empujó al fondo del arco para poner el 2-0 y comenzar a quedarse con el invicto “Azurro”.

Segura movió el banco buscando una solución pero su equipo no pudo mantener el invicto. Ingresaron Marín, Sueldo y Aguilar pero el “Lobo” se aferró a la victoria. Ajustó las marcas y Tula no pasó sobresaltos.

El “Lobo” festejó un partido clave. Quedó a dos puntos y tiene un partido pendiente con Florentino Ameghino por la 8ª fecha del certamen.



SINTESIS



CAI 0 - JORGE NEWBERY 2



CAI: Ricardo Véliz; Fernando Santos, Federico Leguiza, Fausto Viegas y Leandro San Martín; Esteban Knez, Ariel Vega y Tomás Perón; Oscar Marchant; Matías Carrizo y Maximiliano Morales. DT: Nicolás Segura.

Jorge Newbery: Martín Tula; Ariel Bazán, Ariel Rubio, Rodrigo Cárcamo y Mariano Rivera; Leandro Velázquez, Marcos Ruiz y Jacobo Dzaja; Eric Castro; Mauro Villegas y Lucas Sergi. DT: Jorge Bersán.

Figura: Eric Castro (JN).

Cancha: USMA (local CAI).

Goles PT: No hubo.

Goles ST: 7m Lucas Sergi (JN) y 22m Ariel Rubio (JN).

Cambios ST: 26m Ezequiel Marin x Marchant (C), 32m Angel Sueldo x Leguiza (C), 33m Cristian González x Dzaja (JN) y 38m José Aguilar x Morales (C).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Juan Linares.



PROXIMA FECHA: 10MA.



- Deportivo Sarmiento vs Petroquímica.

- Deportivo Roca vs Florentino Ameghino.

- Huracán vs Jorge Newbery.

- CAI vs Oeste Juniors.



Fuente: