Jorge Romero: "dejo todo por la camiseta que me da trabajo" El delantero paraguayo es la última incorporación de Huracán, que se prepara para afrontar la Copa Argentina, el torneo Federal B y el certamen local. Ayer, en el día de su cumpleaños número 30, tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. "La verdad que estoy muy contento de que me hayan llamado. No voy a defraudar al club ni a la gente", aseguró.

Jorge Luis Romero se sumó ayer a la pretemporada de Huracán, que este año afrontará la Copa Argentina (la fase regional que debía comenzar este fin de semana se postergó), el torneo Federal B y el certamen de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El delantero paraguayo, que justamente ayer cumplió 30 años, proviene de Deportivo Roca de Río Negro, club del Federal A donde venía realizando la pretemporada, y el primer contacto con el "Globo" fue más que positivo.

"Me recibieron muy bien y eso me pone contento. Venía haciendo la pretemporada en Roca y ahora estoy a disposición de mi nuevo técnico, con el objetivo de ascender", aseguró.

El atacante, que también vistió los colores de Ferro Carril Oeste de General Pico, General Belgrano de Santa Rosa y de los clubes paraguayos Guaraní y Silvio Pettirossi, prometió mucha entrega.

"Yo dejo todo por la camiseta que me da trabajo, este es nuestro trabajo y me gusta hacerlo. La verdad que estoy muy contento de que me hayan llamado. No voy a defraudar al club ni a la gente", enfatizó.

En cuanto a sus características, comentó: "Soy un delantero que no se queda quieto, voy por afuera, busco constantemente la pelota. Un delantero siempre está para hacer goles, así que ojalá que se dé".

Así como Romero empieza a generar expectativas en la gente del "Globo", el propio jugador llega con sus propias expectativas. "Cuando vine a jugar con Belgrano de Santa Rosa contra la CAI, yo escuchaba que siempre se hablaba de Huracán, que lo seguía mucha gente, y eso es muy lindo para un jugador", se ilusionó.

Jorge Romero se suma a los refuerzos Matías Llano (arquero), Lucas Bassan (defensor), Sebastián Benites (volante), Federico Bonassies (volante), Tobías Gorosito (volante), Milton Blanco (volante) y Lucas Peralta (delantero), junto a las incorporaciones locales Gonzalo Colivoro, Lucas Mandagarán y Sebastián Tureo, entre otros.





