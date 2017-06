El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 08 junio 2017 Jorge Sampaoli probó ayer con Gómez y Maidana en lugar de Mammana y Salvio El nuevo DT de la Selección continúa realizando distintas variantes de cara a su primer partido al frente del equipo argentino. Messi y Dybala actuaron como enganches y adelante como único punta Gonzalo Higuaín.

El entrenador del seleccionado de fútbol de Argentina, Jorge Sampaoli, realizó ayer una práctica de fútbol con miras al clásico amistoso de mañana ante Brasil, en Melbourne, Australia, con una formación en la que incluyó a José Luis Gómez y Jonathan Maidana en lugar de Emanuel Mammana y Eduardo Salvio, quienes habían sido titulares en el ensayo anterior.

En la práctica, Sampaoli, quien hará su debut como técnico del combinado albiceleste ante Brasil, mañana a las 7:05 en el estadio del Melbourne Cricket Ground, probó ayer con un esquema 4-2-3-1, con Sergio Romero; Gómez (Lanús), Maidana (River), Nicolás Otamendi y Gabriel Mercado; Lucas Biglia y Ever Banega; Lionel Messi, Paulo Dybala y Angel Di María; Gonzalo Higuaín.

De esta manera, el entrenador cambió el diagrama con tres defensores, con Mammana (Olympique de Lyon, de Francia), en la última línea, cuatro volantes, incluso Salvio (Benfica, de Portugal), Messi y Dybala como enganches e Higuaín como único atacante en el partido que significará una prueba con miras al partido del próximo 31 de agosto ante Uruguay, en Montevideo, por la Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

En la práctica de fútbol se enfrentó a un equipo de sparrings que está integrado por jugadores juveniles como Nehuen Pérez y Fausto Vera (Argentinos Juniors), Julián Carranza (Banfield), Facundo Fernández y Marcelo Weigandt (Boca Juniors), Tomás Cuello (Atlético Tucumán), Lautaro Morales (Lanús), Nicolás Castro (Newell's Old Boys), Jeremías Rodríguez, Benjamín Rollheiser y Juan Pablo Tomicich (River Plate), Federico Gattoni (San Lorenzo), Nazareno Bazán y Francisco Ortega (Vélez Sarsfield).

El entrenamiento comenzó con una entrada en calor dinámica e intensa a cargo del preparador físico Jorge Desio. Tras ello, Sampaoli comandó labores tácticas que se extendieron por espacio de una hora. Con la misma intensidad, continuaron realizando pelota parada por otros 15 minutos, según la página oficial de la AFA.

Por otra parte, los tres arqueros del plantel, Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli se movieron junto a Martín Tocalli en ejercicios de recepción, pase y reacción.

En el campo deportivo del Academy Melbourne City, donde se realizó la práctica, también entrenaron los integrantes del seleccionado de rugby de Australia, circunstancia que aprovechó Sampaoli para conversar con su compatriota Mario Ledesma, uno de los entrenadores de los Wallabies.

El técnico del seleccionado argentino de fútbol y su ayudante de campo, Sabastián Becaccece (técnico de Defensa y Justicia), dialogaron en un costado del campo con el ex forward de Los Pumas sobre temas de gestión de grupos.

Por otra parte, el delantero del Inter de Italia Mauro Icardi, que se recupera de un desgarro muscular, intensificó su entrenamiento de forma diferenciada junto al kinesiólogo Luis García.

En las últimas horas, la AFA difundió un video en el que Sampaoli, junto a su jefe de prensa, señaló que ante Brasil lo único que espera "es cumplir con las expectativas de la gente para que pueda reencontrarse" con el combinado albiceleste.

"Tener la posibilidad de ponerme el buzo de la Selección es un sueño cumplido. Uno siempre desde chico, como amante del fútbol, quiere jugar en la Selección. Eso no se pudo dar. Después, cuando sos director técnico, querés ser el entrenador de la selección argentina. Pasaron algunas posibilidades que nunca se concretaron. Hoy lo único que espero es cumplir con las expectativas de la gente, para que pueda reencontrarse con la selección", resumió el entrenador nacido en Casilda, Santa Fe.

Respecto de sus esquemas de juego, el ex entrenador del seleccionado nacional de Chile detalló que "el intento de la idea futbolística, con el poco tiempo de desarrollo que hay en las selecciones -porque los jugadores llegan muy cerca de la competencia-, tendrá que ver con generar, estratégicamente, potencialidades que generen comunión entre los futbolistas, que con respecto al juego tengan compatibilidad".



Fuente: