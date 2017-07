Jorge Warnier dictará un seminario intensivo sobre masajes en recuperación deportiva

Desde Buenos Aires vendrá Jorge Warnier, presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, para dictar un seminario intensivo sobre masajes recuperación deportiva, en el marco de una investigación de protocolo de recuperación deportiva al cual están alineados los masajistas locales Walter Vásquez y Fernando Pinto, responsables del equipo de Masaje de Recuperación de Comodoro Rivadavia. Tendrá lugar en el aula magna de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco el 22 y 23 de julio.

Este fin de semana visitará Comodoro Rivadavia el presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, Jorge Warnier, para dictar un seminario intensivo sobre masajes en recuperación deportiva, en el marco de una investigación de protocolo de recuperación deportiva llevada adelante por el Doctor Néstor Lentini, y de la cual son parte los masajistas locales Walter Vásquez y Fernando Pinto, responsables del equipo de Masaje de Recuperación de Comodoro Rivadavia.

El evento será este 22 y 23 de julio en el aula magna de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, de 9:00 a 17:00, donde se brindarán aspectos teóricos y prácticos, tendientes a concientizar sobre la cultura del masaje, y la posibilidad que brinda de aumentar hasta seis veces la resistencia muscular de los deportistas.

Dicho seminario está dirigido a masajistas en general, preparadores físicos, federaciones deportivas de todas las disciplinas, directores técnicos, profesionales deportivos y de la salud, profesores y estudiantes de educación física, deportistas que deseen adquirir conocimientos en el cuidado físico del cuerpo y público en general.

“Lo más importante será la visita de Jorge y la presentación del protocolo de masaje deportivo, que es resultado de una investigación guiada en Buenos Aires por el Doctor Néstor Lentini. Con este protocolo se busca demostrar que el masaje brinda a los deportistas un 60% más de aptitud física. Estamos alineados a esta investigación y con nuestro equipo somos los únicos en el país que estamos trabajando con este protocolo de masaje. Es muy importante poder traerlo a la ciudad, es la primera vez que viene Jorge a dar un seminario a Comodoro. Hemos hecho un esfuerzo enorme por llegar a nuestros colegas masajistas, entonces en ese marco, el evento será único”, comentó Walter Vásquez, responsable junto a Fernando Pinto del equipo de Masaje de recuperación deportiva de Comodoro Rivadavia, que se completa con los masajistas Lucía Martínez, Anahí Soto, Nicolás Vosila, Cristian Redel y Miguel Aqueveque.





EL MASAJE COMO CULTURA

“Con el equipo hemos viajado por Argentina y países limítrofes en lo que denominamos ‘Cultura del Masaje’. No cobramos por el servicio, nos invitan, vamos y ponemos toda la estructura a trabajar, y es la mejor manera de llegar al deportista para que tome conciencia. El masaje es importante tanto antes como después de la competencia, es fundamental. Por ejemplo en España los chicos entran a sesiones de masajes a partir de los ocho años, porque ayuda en el crecimiento y desarrollo. Con el ‘Masaje como Cultura’ nos hemos puesto la mochila, y hemos trabajado muchísimo, con excelentes resultados en todos los eventos. Y la importancia radica en la investigación, demostrar que el masaje recupera o mantiene el rendimiento de un deportista en un 60 por ciento. Hemos aplicado el protocolo de masaje en atletas locales y nos ha sorprendido que el deportista comodorense no tiene las herramientas como el masaje incorporadas”, aseguró Fernando Pinto, quien junto a su equipo han trabajado en diversos eventos con deportistas de Latinoamérica, desde equipos de fútbol locales, peleadores de kickboxing, atletas de maratón, competidores de mountain bike, y otros deportes.

Pinto subrayó sobre lo que ellos buscan implementar de a poco, pero dejar para el futuro, como es la educación y la cultura del masaje. “Es una educación que queremos implementar a ellos, y el más claro ejemplo fue el Torneo Federal C en el cual estuvimos con USMA en la pretemporada. Fue tan óptimo el trabajo que no tuvieron lesionados. Es un trabajo serio y previo, para que los jugadores entren a pleno en la competencia, y los resultados son positivos. Por eso hablamos, desde la experiencia que tenemos”, acotó. Y a su vez, remarcó que ellos pretenden “que el masajista del club pueda tener herramientas que no tenía. Que sea más integrativo, por ejemplo en vendaje funcional, colocación de cintas taping, conocimientos que por ahí marcan la diferencia con el típico masajista que sólo ponía aceite verde. Actualmente el doctor Lentini monitorea estos trabajos, recauda la información y lo lleva a un tratamiento en investigación. Lo bueno es que somos de la ciudad, hemos viajado mucho y hemos dejado en lo más alto a la ciudad y la provincia. A veces uno se imagina que en Buenos Aires estos trabajos existen, y no es así. Hemos tenido la posibilidad de atender a deportistas olímpicos, y la verdad que es buenísimo, es un campo muy nuevo, que no estaba olvidado, pero que necesitaba un impulso para que ésta profesión siga creciendo. Si es bueno aclarar que en base a la ley de incumbencia, los masajistas no podemos tocar gente lesionada. No tratamos lesiones deportivas, estamos en la prevención y en el mantenimiento de un deportista”, agregó Pinto.

Vázquez por su parte explicó que "el mundo del masaje está dividido, así que queremos que esto sea algo importante. Fuera del país también queda la impresión de que equipos de masajistas deportivos no existen muchos. Y no de la magnitud que tenemos nosotros. Por eso buscamos hacer una base, para que después salgan muchos equipos de masajes deportivos, para el bien de los atletas. Que el deportista sepa que el masaje es muy importante, que si rinde un 100% va a rendir un 200%”.

“No esperamos nada a cambio, solo esperamos que el deportista tenga la experiencia de qué sucede cuando tiene un masaje. Hemos estado en maratones muy largas, muy duras, donde fuimos masajistas todo-terreno, porque estuvimos en la montaña, con frio y viento. Y el deportista experimenta el masaje pre-competitivo y post-competencia, y te dicen ‘quiero salir de nuevo, porque me siento bien, porque no tuve calambres’, etc. Hay otros colegas que también hacen masaje en competencia. La diferencia es que armamos nosotros armamos un equipo de trabajo, como un equipo de fútbol, pero un equipo de masajistas. Misma vestimenta, mismo bolso, mismas técnicas aplicadas al deportista, con un orden especifico aplicando este protocolo de trabajo. Hasta ahora, tocamos madera, los resultados siempre fueron positivos”, finalizó Fernando Pinto.

Las inscripciones se pueden realizar vía mail (masajesderecuperaciondeportiva@gmail.com) o a los teléfonos 297-4524331 (Fernando) y 297-4240897 (Walter).