Jornada Ambiental Interdisciplinaria con prestigiosos profesionales

La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), que denunció en la Justicia federal la contaminación petrolera que existe en la Cuenca del Golfo San Jorge, realizará hoy una Jornada Ambiental Interdisciplinaria que contará con la participación de destacados profesionales.

La actividad es organizada en el marco de los 25 años de la asociación y tendrá lugar en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), donde a partir de las 14 en el Aula Magna se abordarán diferentes temáticas vinculadas con el derecho ambiental, con entrada libre y gratuita y entrega de certificados.

Según se informó, el juez Jorge Atilio Franza; el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Roberto Vázquez; el defensor del Pueblo de Chubut, Héctor Simionati; la ex diputada nacional Rosa Chiquichano; el abogado Daniel Vítolo; el secretario del Juzgado federal, Manuel Pizarro, y el juez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, serán quienes disertarán en la jornada.

Ricardo Apis, presidente de ASSUPA, explicó que el objetivo "es que la gente sepa saber cómo defenderse ante los problemas graves del ambiente, no solo las petroleras, sino todo tipo de problemas".

El ecologista recordó en este marco que la asociación realizó una demanda a la actividad petrolera por la contaminación en la tierra, el agua y el aire en la Cuenca del Golfo San Jorge. Y confirmó que la denuncia agotó todas las instancias en la faz administrativa y que ahora avanza en el fuero judicial, a través del Juzgado Federal de Caleta Olivia, que ya aceptó la demanda y que intimó a las operadoras a responder en un corto plazo.

"Las operadoras van a contestar que es mentira. Pero ASSUPA cree en la Justicia. Esta es una lucha que comenzó en 2005. No queremos plata; queremos que nos ayuden a remediar, empezando por las piletas que son muchas. No lo vamos a poder hacer en un año, pero empecemos a hacerlo. Y lo que no podemos reparar será indemnizado y destinado a un fondo de reparación ambiental que cuando falló la Corte Suprema dejó reglamentado", explicó Apis, haciendo referencia en ese último punto a un fallo que tuvo lugar en la Cuenca Neuquina y que tuvo como protagonista al ministro Vázquez.

La actividad de hoy cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad y se extenderá hasta después de las 20. Se espera que haya presencia de autoridades de diferentes instituciones, entre ellas las fuerzas armadas y organizaciones civiles. En ese marco, Apis nombrará a un representante de la asociación para que siga el curso de la demanda que se realiza con las operadoras.