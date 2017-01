José Gioja plantea que la ex presidente representa a un sector de la ciudadanía

"Si la gente pide que Cristina sea candidata, no soy quién para decir que no", dijo Gioja, tras ser consultado por una posible candidatura de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado y titular del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, aseguró ayer que el peronismo se encuentra en una etapa de "análisis" tras su derrota en los últimos comicios presidenciales, pero señaló que "la obligación" del partido con vistas a las próximas legislativas es "ser la cara de quienes hoy no la están pasando bien".

"La situación del PJ está como tiene que estar, cuando pierde una elección está así. Estas cosas pasan pero no me preocupan; el que vota es el pueblo argentino, que no está bien. La obligación del peronismo es ser la cara de quiénes hoy no la está pasando bien", subrayó el dirigente y ex gobernador sanjuanino en declaraciones que formuló ayer a Radio 10.

El dirigente dio por hecho que "la gente" decidirá "en las PASO" cuáles serán los candidatos que representarán al peronismo con vistas a las elecciones legislativas de octubre, donde serán renovadas la mitad de las bancas de Diputados y la representación de ocho provincias en el Senado.

De esta forma, coincidió con lo expresado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien en una entrevista publicada ayer por el diario Clarín, opinó que el peronismo deberá definir sus candidatos de cara a las legislativas de octubre en las PASO, y aseguró que trabaja por "la unidad".

En este punto, al ser consultado sobre la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compita en los comicios, Gioja remarcó que "eso debe decidirse en las PASO" y expresó que la ex mandataria "tiene mucha valentía y representa a un sector importante" de la ciudadanía.

"Si la gente pide que Cristina sea candidata, no soy quién para decir que no. Están las PASO y ahí la gente decidirá. Ella es una referente que demostró tener mucha valentía. Si la atacan es porque representa a un sector importante. De todos modos, nadie sabe si quiere postularse o no", observó.

En otro orden, Gioja criticó al Gobierno que preside Mauricio Macri, al opinar que "se sostiene con cosas ficticias", y consideró que los intendentes bonaerenses de su partido que se acercaron al PRO en los últimos meses "no son peronistas".

"Al Gobierno le va a costar mucho trabajo sostener cosas ficticias. Las fotos y la comunicación están todas armadas. Es una situación que tiene un límite. Si hay intendentes que juegan con el PRO, no son del peronismo; no nos van a 'chorear' las banderas. Sería una traición más grande que una casa al justicialismo", enfatizó.