José Llugdar dimensionó la importancia de la "cláusula gatillo" en la paritaria petrolera

El secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas

Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar, valoró los términos en que se firmó el acuerdo paritario de la industria. Destacó que ese convenio haya sido firmado recientemente por parte del 90 por ciento de los sindicatos petroleros del país. "No es poca cosa porque si uno analiza las tres últimas paritarias, salieron por resolución y en esta última ocurrió todo lo contrario", dimensionó.

Llugdar puso especial énfasis en que se ha acordado algo que muy pocas veces se dio: la cláusula gatillo. "Es algo importante porque de alguna manera estamos protegiendo el salario del trabajador. También es cierto que estamos totalmente en otra circunstancia comparado con la última paritaria, y lo he dicho en su momento, que se venían tiempos muy difíciles. Dicho y hecho", subrayó.

Y recordó que en las reuniones que se llevaron adelante con las cámaras empresarias, estuvieron los secretarios generales de todos los gremios petroleros del país. "Varias de ellas fueron en el Hotel Tanguero que es propiedad de nuestra institución, en el salón Cuesta Abajo; con la presencia de los representantes de las cámaras también", comentó el sindicalista.

"Hay que sumar al acuerdo esa cláusula gatillo que si la inflación superase el 20% de aplicación interanual, automáticamente se levanta ese porcentaje ajustándose a los índices

que arroje el INDEC, asegurando al trabajador petrolero la no pérdida del poder adquisitivo por efecto inflacionario", resaltó Llugdar. Y aclaró que el Sindicato Jerárquico, a su vez, ratificó la adenda acordada semanas antes, y también se dará el beneficio con relación al Impuesto a las Ganancias.





Indemnizaciones

A la vez, el titular sindical mencionó que había compañías como SP que estaban pasando por una situación económica muy difícil y el temor que tenía era que sus trabajadores no cayeran en situaciones como las de otros obreros de otra industria que quedaron en la calle. "Los propios compañeros sabían de ese temor", sostuvo.

"Hoy, con el diario del lunes, sabemos que los compañeros percibieron una indemnización

del 70% correspondiente a su remuneración y después tendrá la posibilidad por decisión

propia de si inicia una demanda o no", estableció el dirigente.

En tal sentido, reconoció que fue una negociación de meses. No de semanas, ni de días.

"Hubo varias personas involucradas, desde el secretario general de Petroleros Privados, Jorge Ávila y todos sus compañeros, con el Cuerpo de Delegados de esa empresa (SP Argentina) y de nuestro gremio, y no solo eso: el propio gobernador Mario Das Neves estuvo involucrado, lo mismo el ministro (Coordinador de Gabinete) Alberto Gilardino".

"Estamos viendo que algunos ya incluso se han hecho del dinero de esta indemnización.

Vamos en ese camino, pero hasta que no cobre el último de los trabajadores su indemnización, no puedo dar esto por concluido; porque me consta -y lo sabe el secretario

de Trabajo del Chubut, y él tendrá que tomar algunas determinaciones al respecto- de que algunos funcionarios no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque acá estaba en juego el salario del trabajador", cuestionó Llugdar.

"Eso me puso muy mal y se lo hice saber a Gilardino, también hablé con Marcial Paz, quienes entendieron la reacción lógica que tuvimos ante un grupo de trabajadores que todavía no percibían esa indemnización. Esas son cosas que a uno realmente lo ponen mal,

porque es difícil pedir raciocinio a una persona que vive con lo básico y elemental. Se trata

de mantener una familia y son cosas difíciles de sobrellevar", analizó.

En ese marco, argumentó: "estamos en una cuestión muy compleja dentro de la actividad hidrocarburífera. Quedó reflejado que lo que está ocurriendo en Santa Cruz también nos golpea, y mucho. Porque la actividad prácticamente es cero en perforación. En Comodoro esas cosas golpean, y mal. La actividad de las bases que se les hacía la logística desde Comodoro, prácticamente es nula", lamentó.